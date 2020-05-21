Как зарегистрировать авто из Армении: в полиции Алматы появился колл-центр

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы создала колл-центр по вопросам регистрации транспортных средств из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДП Алматы функционирует колл-центр для получения всей необходимой информации об условиях регистрации: 8-747-080-01-56; 298-50-71. График работы «горячей линии»: с 9 до 19 часов.

«Правительством принято решение о постановке на учет автомобилей, ввезенных нашими гражданами из Армении до 1 февраля, во-вторых, о проведении регистрации в период с 1 июня по 1 сентября этого года. В-третьих, регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления. В-четвертых, принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию - 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге и пошлина за госномер - 7 тысяч 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге», - разъяснил первый заместитель начальника ДП города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

Спикер также обозначил, что для регистрации транспортных средств необходимо предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность; документы об уплате сбора за государственную регистрацию; СРТС и ГРНЗ на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения; документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский языки и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия.

«К регистрации не допускаются транспортные средства, ввезенные в Республику Казахстан после 1 февраля 2020 года. Кроме того, регистрация не может осуществляться на лиц, не указанных в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения», - уточнил спикер.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Для разрешения данной проблемы Президент поручил обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

Президент пояснил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой авто на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иные не запрещенные законодательством меры.

20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.