Как закаляется чемпионский дух: наставник Алана Курмангалиева о преодолениях и тренировках

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Имя мастера спорта СССР, заслуженного тренера РК Эльмиры Алиевой хорошо известно не только в Карагандинской области, но и во всем Казахстане. Алиева Эльмира Каировна является мастером спорта СССР, старшим тренером Карагандинской области, старшим тренером юношеской сборной РК, тренером высшей категории по настольному теннису. Среди ее учеников – Алан Курмангалиев. Корреспонденту МИА «Казинформ» тренер рассказала, как воспитать чемпиона.

Эльмира Алиева родилась в 1968 году в Караганде. Спортом начала заниматься с 4 класса. Записаласьв секцию настольного тенниса во Дворце спорта «Октябрьский» к тренеру мастеру спорта СССР Игорю Меределину. В 1979 году выступила на первых серьезных соревнованиях, где показала неплохой результат. Эльмира неоднократно становилась чемпионкой Казахстана. Она входила в состав сборной области, позже – в состав сборной Казахстана, в составе которой становилась победительницей всесоюзных турниров. В 1984 году на Всесоюзной Спартакиаде школьников завоевала серебряную медаль.

Совсем недавно Эльмира Каировна отметила 50-летний юбилей. За более чем 30 лет она воспитала десятки звезд настольного тенниса. И одним из ее знаменитых учеников является Алан Курмангалиев.

– Эльмира Каировна, с какого года В ы начали с в ою тренерскую деятельность?

– Тренерскую деятельность я начала с 1992 года. Так как с 11 лет занималась настольным теннисом, имела определенные успехи, к окончанию школы выполнила норматив Мастера спорта СССР. И это определило мою будущую профессию.

– В 90-е годы в целом по всем видам спорта были трудности в плане оснащения и помещения. Как В ы вы ходили из положения ? Как тогда мотивировали спортсменов?

– Да, в 1996 году у нас приватизировали здание, в котором базировалась ОСДЮШОР и мы лишились отличного теннисного зала, который в то время был одним из лучших не только в Казахстане, но и в Союзе. Нам пришлось искать любое помещение, где бы мы смогли тренироваться. Это были в основном маленькие комнаты с одним или двумя старыми столами на бетонном полу. Мы усердно продолжали учебный процесс со спортсменами. Не все, конечно, выдержали такие условия, но остались самые лучшие, преданные нашему делу ребята. Они верили в нас, в лучшее будущее. Несмотря на то, что мы работали без зарплат, на голом энтузиазме, мы искали возможность участвовать в соревнованиях и выигрывали медали. Так продолжалось 2 года и 8 месяцев. Мы сохранили команду, наши ученики показывали отличные результаты. Нас определили в государственную школу. В 2021 году для нас открыли ОСДЮШОР по настольному теннису. С тех пор карагандинская школа настольного тенниса стабильно развивается. Наш вид спорта поддерживали и поддерживают как Карагандинское Управление спорта, так и Республиканская Федерация настольного тенниса.

– Развивается ли этот вид спорта у нас в регионе, и в целом в стране? Можете сравнить как было 10-15 лет назад и как сейчас ?

– Благодаря Федерации настольного тенниса РК наш вид спорта динамично развивается. По всей стране улучшилась материально-техническая база спортзалов, закуплено современное оборудование, в 8 регионах страны построены Дворцы настольного тенниса, где проводятся республиканские и международные турниры. Тысячи детей привлечены к занятиям настольным теннисом. Для молодых тренеров проводятся семинары, мастер-классы с привлечением зарубежных специалистов. Перспективные тренеры получают стипендию от ФНТ РК. Улучшились спортивные показатели.

– Со скольки лет В ы берете детей к себе на секции ? Сразу ли заметно, что у определенного ребенка есть будущее в этом виде спорта? И в целом, ч то важно для достижения высоких результатов?

– Согласно положению о спортивных школах в секцию настольного тенниса принимаются дети с 6 лет. Но к нам приводят и 4-х летних и 5-ти летних малышей. Такие способности как «чувство мяча», координация движений, физические данные у ребенка видны практически сразу, а вот психологическое состояние, характер, волевые качества, быстрота мышления, мы можем просмотреть когда дети обучатся навыкам игры в настольный теннис и «игре на счет». Т.е. этот процесс занимает 1-2 года (этап начальной подготовки), только потом мы можем с уверенностью сказать какое будущее в настольном теннисе у ребенка.

– Один из ваших учеников прославил не только наш регион, но и страну. Расскажите, пожалуйста про Алана. Во сколько лет он пришел в этот вид спорта ? Сразу ли В ы в нем увидели будущего чемпиона? Как он переживал взлеты и неудачи в спорте?

– Семилетнего Алана ко мне на тренировку привел папа, у него сразу появился интерес к настольному теннису. Тренировался с удовольствием, с самоотдачей. В процессе проявлялись все те качества, о которых я говорила ранее. Алан талантливый мальчик, трудолюбивый, целеустремленный. Я ставлю перед ним задачи и мы планомерно их выполняем. Не всегда у нас все хорошо получается, но мы вместе учимся преодолевать наши неудачи. Будущего чемпиона я в нем увидела, когда он в 9-ти летнем возрасте выиграл чемпионат страны среди 12-ти летних. Во время финального матча Алан проявил чемпионский характер.

– Какой он? Помимо целеустремленности? Ведь тренер - это как второй родитель для юного спортсмена. Приходится ли В ам воспитывать в нем определенные качества?

– Алан прежде всего воспитанный мальчик, уважительно относится к старшим. Неконфликтный, дружелюбный, у него много друзей как в Казахстане, так и во всем мире. Умный, любознательный, интересуется многими видами спорта, посещает концерты современных исполнителей.

– Насколько трудно дается звание чемпиона? Сколько времени проводит чемпион за тренировками?

– Профессиональный спорт-это огромный физический труд, ежедневные двухразовые тренировки по 3-3,5 часа проводит Алан в зале. Помимо физической нагрузки, постоянно получает эмоционально психологические стрессы, особенно во время соревнований. А частые перелёты, смена климата, смена часовых поясов это тоже огромная нагрузка на организм. Новые соперники, разные стили игры соперников, поиск и применение новой тактики игры, все это должен преодолеть чемпион.

– У любого подростка бывают переломные моменты. Не было ли у Алана желания бросить спорт?

– Да, за восемь лет работы с Аланом мы прошли два переломных момента. Вернее второй мы проходим сейчас. Рассказывать об этом не буду. Но знаю, что благодаря многолетнему опыту работы с детьми, мы справимся с этим моментом. Повторюсь, он умный парень и прекрасно понимает к чему мы стремимся и чего мы хотим достичь.

– Можете рассказать о самых волнительных и о самых забавн ы х случаях с Аланом?

– Волнительных случаев очень много. При каждой победе испытываем их. Особенно когда впервые одержали победу на международном уровне. Это было в июле 2019 года в Таиланде на Азиатском отборочном турнире, затем через месяц выиграли серебро на Мировом отборочном турнире.

– Помимо Алана у В ас среди учеников есть звезды настольного тенниса. Кто они?

– За мою трудовую деятельность я подготовила немало хороших спортсменов. В основном это была женская команда, которая на протяжении 12 лет составляла НСК РК. Сейчас Зауреш Акашева, лидер женской сборной команды, трехкратная чемпионка РК, МСМК. Подрастает молодое поколение, совсем недавно наши 15-ти летние девочки привезли 4 золотые и две серебряные медали с Чемпионата РК.

– А как у нас развивается этот вид спорта в с е лах? Ч то нужно для развития?

– Отделения настольного тенниса есть в Каркаралинском, Шетском, Абайском, Актогайском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Осакаровском районах. Необходимо открыть отделения и в других районах области. Предоставить помещение для занятий, закупить инвентарь, а главное найти специалиста. Мы испытываем нехватку тренерских кадров для работы на селе.

– До скольки лет можно заниматься настольным теннисом? Что он да е т для человека и его здоровья?

– Для занятий настольным теннисом нет возрастных ограничений. Настольный теннис активизирует различные мускулы, что помогает поддерживать себя в отличной форме и никогда не утрачивать тонуса. Вот такие физиологические улучшения вызывает данный вид спорта: повышение ловкости и быстроты реакции, улучшение работы вестибулярного аппарата, зрительных органов, сердечного мускула. Развивается моторика, повышается гибкость, уровень концентрации.

– Какие у В ас планы на ближай ш ее будущее?

– Впереди у нас Личный ЧМ в г. Дурбан (ЮАР). Казахстанские спортсмены выиграли 9 лицензий. И 7 мая мы выехали в Алматы на УТС перед ЧМ, который состоит 20-28 мая.

– Совсем недавно у Вас был юбилей. Как В ы отреагировали на поздравление от Президента?

– Для меня это было неожиданно и очень приятно. Очень благодарна Президенту за высокую оценку моего труда. Вместе с тем я ощущаю большую ответственность за свою работу, за результаты казахстанских теннисистов.

– Благодарю за беседу!



