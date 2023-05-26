Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Медицина не стоит на одном месте. Одним из главных достижений науки можно назвать развитие ядерной медицины, призванной существенно снизить смертность от онкозаболеваний. Это направление еще новое для Казахстана. Тем не менее, для отечественных врачей не в диковинку проводить сложные манипуляции с помощью радиофармпрепаратов.На этой неделе с 23 по 25 мая в Астане на базе БМЦ УДП РК состоялась международная научно-практическая конференция по ядерной медицине. В таком масштабе слет врачей, физиков, ядерщиков в нашей стране проходил впервые. За съездом отечественных и зарубежных медиков наблюдал корреспондент МИА «Казинформ».

Особенностью трехдневной конференции стало то, что помимо докладов спикеров и обсуждения вопросов внедрения новых методов исследований в диагностике различных заболеваний, врачи на практике отточили все теоретические знания.





В первый день конференции прошли мастер-классы для врачей ядерной медицины, лучевой диагностики, кардиологов, онкологов, кардиохирургов по новым методам диагностики инфекций и опухолей сердца.

Во второй день конференции состоялось официальное открытие конференции с участием представителей Минздрава, руководителя Медицинского центра УДП РК Алексея Цоя и руководства БМЦ УДП РК.





На пленарных сессиях конференции с участием специалистов из России были рассмотрены методы использования новых радиофармацевтических препаратов, производство которых внедряет Центр ядерной медицины БМЦ УДП РК для ранней диагностики урологических, кардиологических, эндокринных и онкологических заболеваний.

По информации Минздрава, каждый год умирают 13 тысяч пациентов, которым диагностировали рак.

«В среднем пятилетняя выживаемость больных с диагнозом рак составляет 53%. В некоторых областях, где были построены онкоцентры, эта цифра достигает 57%. Ранняя диагностика рака составляет более 20%. Диагностика на запущенных стадиях – 13%. В конце прошлого года было поручение Главы государства – разработать программу по развитию онкологической службы. Министерство здравоохранения на протяжении шести месяцев интенсивно разрабатывало этот документ. Программа состоит из 75 пунктов. В нем отражены практически все направления. Мы должны закончить строительство и модернизацию Национального онкологического центра, где будет размещена современная ядерная техника. Следующий этап – модернизация онкологических центров в регионах. Мы также планируем провести модернизацию онкодиспансеров и начать строительство новых. На сегодняшний день в стране открыты 7 центров ядерной медицины и в стране уже функционируют 10 ПЭТ/КТ аппаратов», - рассказал вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник.





Чтобы высокотехнологичные исследования были доступны каждому казахстанцу, а врачи смогли выявлять рак и другие различные опухоли на ранних стадиях и как можно скорее назначить лечение, в октябре прошлого года в Астане на базе БМЦ УДП РК открылся уникальный Центр ядерной медицины, который работает по международным требованиям надлежащей производственной практики (GMP).









«Доступность каждому гражданину нашей страны качественного медицинского обеспечения на уровне передовых технологий и мировых стандартов – вот основополагающая задача долгосрочной государственной политики, определенной Главой государства Касым-Жомарт Токаевым. Мировая практика показывает, что применение методов ядерной медицины существенно снижает смертность от онкологических и других заболеваний, как за счет новых терапевтических методик, так и за счет ранней диагностики.

Наш Центр ядерной медицины имеет собственное производство. Он дает большой импульс развитию данной отрасли в стране, который обеспечит пациентам своевременные высококвалифицированные узкоспециализированные услуги радиоизотопной диагностики. Таких центров в мире единицы», - отметил руководитель Медицинского Центра УДП РК Алексей Цой.





Как подчеркнул Алексей Цой, методы диагностического исследования ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ позволяют внести существенный вклад в лечебно-диагностическую программу повышения продолжительности жизни населения. Радиоизотопные методы исследования могут значительно снизить финансовые затраты на лечение за счёт повышения эффективности и сокращения сроков стационарного и амбулаторного лечения.





И эта диалоговая площадка, как отметил Алексей Цой, призвана обобщить мировой передовой опыт, позволит обменяться накопленными инновационными практиками и обсудить широкий круг актуальных профессиональных вопросов, тем самым укрепить связь не только между наукой и практикой, но между странами.





Директор БМЦ УДП РК Рустам Албаев также добавил, что с момента запуска Центра ядерной медицины была проведена колоссальная работа. Медики сразу же занялись производством радиофармпрепаратов. Уже получены первые два препарата.





Первый – 18-фтородезоксиглюкоза (18F-FDG) предназначен для проведения ПЭТ/КТ исследований онкологических пациентов.

Второй радиофармацевтический препарат 18F-NaF (фторид натрия) – для диагностики всех типов метастаз в костной ткани, а также опухолей в костных тканях. То есть, эти недуги теперь можно выявлять на ранней стадии.

На конференции по ядерной медицине Рустам Албаев поделился новостью о том, что на подходе производство третьего радиофармацевтического препарата – 11С метионин (углерод-метионин), предназначенный для диагностики опухолей головного мозга.

«Благодаря выпуску этих препаратов есть возможность диагностировать очень сложные случаи, именно онкологические заболевания. Мы поэтапно расширяем количество произведенных номенклатур радиофармпрепаратов. Мы планируем произвести 9 радиофармпрепаратов, которые раньше не выпускались в Казахстане, из-за чего наши граждане были вынуждены выезжать в дальнее зарубежье, чтобы получать специальную диагностику. Для чего это нужно? Это необходимо для раннего выявления опухолей, метастаз, тактики лечения. Когда доктор конкретно знает, в какой области есть очаг опухолевого процесса, можно выбрать тактику лечения, делать малотравматичные, органосохраняющие операции», - отметил руководитель Медцентра УДП РК Алексей Цой.





Поэтому подобные конференции призваны повысить подготовку специалистов в области ядерной медицины. Если раньше этими вопросами занимались рентгенологи, врачи лучевой диагностики, сейчас в нашей стране точечно готовят специалистов в области ядерной медицины.





«Очень важно, что мы сконцентрировали потенциал как медицинских работников, так и производственный отдел. Мы открыли у себя резидентуру, чтобы готовить таких специалистов по стране. Не менее важно то, что мы не доводим пациентов до стационарных случаев, а помогаем лечиться на ранних этапах. Очень важно, что обследование на ПЭТ аппарате полностью оплачивается за счет Фонда ОСМС. Граждане, которым нужна эта помощь, получают ее бесплатно в рамках ОСМС. На местах в регионе дается направление, на основании которого пациенты приезжают к нам в Астану. Раньше люди сами за свой счет оплачивали, либо не делали эти процедуры», - объяснил Алексей Цой.

Не стоит забывать о том, что радиофармпрепараты не появились на пустом месте. Только после тщательной проверки, длительного этапа валидации их начали применять пациенты. Этап валидации включает в себя проверку всех технологических процессов, правильность их проведения в условиях надлежащей производственной практики GMP. То есть, на каждом этапе врачи доказывали, что синтез прошел правильно, технологически верно, состоялся контроль качества.





Усилия Казахстана в области развития ядерной медицины высоко оценивают и международные эксперты. Заведующий отделением ядерной медицины, радионуклидной диагностики и терапии Онкологического центра имени Блохина Артем Пронин отметил, что Центр ядерной медицины БМЦ УДП РК призван стать передовым.

«Ядерная медицина в Казахстане – юная отрасль. Здесь появляются новые центры, лаборатории, радиофармпрепараты. При чем, видно, что персонал стремится узнавать новое, не останавливаясь на достигнутом. Они все время идут вперед, получая новые и знания. Соответственно они приносят пользу населению страны. Думаю, что этот центр будет передовым, так как его отделения имеют большие возможности: расставлены хорошие оборудования, прекрасная лаборатория», - отметил Артем Тронин.





В ходе беседы с журналистами он также рассказал о новых современных трендах, которые появляются в ядерной медицине.

«Тераностика – формирование препаратов, которые будут применяться не для диагностики, а уже для лечения заболевания. То есть, когда сначала мы производим диагностический препарат, смотрим, как он распределился по организму. Он накапливается в опухолевой ткани. На эту же молекулу цепляем более тяжелый изотоп. Они доставляются в эту же опухолевую клетку. То есть, мы наносим излучение именно в опухолевую ткань, которые не будут повреждать остальные здоровые ткани. Это последние тренды в развитии ядерной медицины. И эти препараты нужно развивать, чтобы помочь пациентам с раком предстательной железы, эндокринной опухоли», - поделился Артем Пронин.





Заключительный день конференции был также посвящен практическим занятиям и новым технологиям ядерных исследований. Для врачей провели мастер-классы по диагностике предстательной железы и других патологий, которые могут быть диагностированы на основе лиганды-ПСМА. Для химиков, физиков и радиофармацевтов – по производству и контролю качества радиофармацевтического препарата 18-DOPA.





Таким образом, трехдневная конференция собрала на площадке Больницы Медицинского Центра УДП РК врачей, физиков, химиков из Центра ядерной медицины и онкологии города Семей, КАЗНИиОР г Алматы, РДЦ, частных центров Алматы, Шымкента, из нового онкологического центра Астаны, из онкодиспансера Караганды, Усть-Каменогорска, а также экспертов из России. В работе конференции приняли участие около 140 членов медицинского сообщества.