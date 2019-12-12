Как я выучил казахский язык: представители различных этносов поделились своим опытом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На республиканском форуме «Ұлы даланың ұлтаралық тілі», организованном Ассамблеей народа Казахстана, представители различных национальностей обменялись мнениями. Соотечественники рассказали о том, что повлияло на изучение государственного языка. Отметим, беседа проводилась на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юлиана Новикова, воспитательница детского сада «Өркен» Атырауской области, (русская):

Я родилась в Жылыойском районе города Кулсары Атырауской области. Стала невесткой в селе «Жетімек жары». Мой супруг Шерхан - старший сын в семье. Живем вместе с родителями мужа. Со школьной скамьи начала изучать казахский. Хочу выразить благодарность друзьям, так как именно они помогли мне в изучении языка и традиции казахского народа. Когда я поклоняюсь свекру и свекрови, то есть делаю сәлем салу, они в ответ говорят мне «қосағыңмен қосағар». Позже я поняла смысл этих пожеланий и быстро адаптировалась в казахской среде. Сколько людей возможно сейчас не слышат такие искренние пожелания в свой адрес. Некоторые считают, что делать поклон это неуважение к себе. Так вот, что я скажу: спешите получать благословение старших!

Работаю в садике воспитателем. Стараюсь обучать малышей тому, чему сама научилась.

Жамалайл Элимханов, директор ТОО «Емир-Ойл», город Актау (чечен):

После начала войны в Чечне моя семья переехала в 1995 году в Казахстан. Детство я провел в Актау. Учился в русской школе. Я очень любил казахский язык, но не смог свободно овладеть им, так как не было среды для общения. После окончания школы поступил в Китайский политехнический университет на факультет экономики и международной торговли. Учеба проходила на английском и китайском языках. В 2014 году вернулся в Актау, где быстро нашел работу в нефтегазовой компании. Причина тому - знание иностранных языков. Но меня всегда волновал один вопрос: я вырос на казахской земле, учился здесь, знаю четыре языка, но не владею государственным языком. После долгих раздумий дал себе слово: я могу называть себя казахстанцем только в том случае, если буду свободно разговаривать на казахском языке. В 2016 году начал учить язык. За два года достиг такого уровня, что смог свободно разговаривать на казахском языке. Хочу сказать гражданам Казахстана: не смотрите на национальность и возраст, старайтесь знать государственный язык. К сожалению, в оправдание многие говорят одно - не было казахской среды и окружения, когда учились в школе, но это лишь отговорки. Самое главное – желание и уважение к своей стране. У меня получилось - получится и у вас!

Армен Огенесян, полицейский управления специализированной охранной службы (армянин):

Я родился в Республике Узбекистан. В школе начал изучать русский язык, в 2007 году переехал в Кызылорду и учился в русском классе. Одноклассниками были представители разных национальностей, но все разговаривали на казахском языке. Только я не знал казахский, потому что не вырос в Казахстане. Ребята смеялись надо мной, когда на их вопросы на казахском я отвечал на русском языке (смеется). В итоге, я попросил парней «помочь мне». Так, в среде друзей и соседей я научился разговаривать на казахском языке. Благодаря знанию государственного языка сейчас я работаю в полиции. Разные интересные ситуации случаются со мной. Когда стою на заправке, люди, приехавшие из аула, спрашивают дорогу и мучаются, объясняя мне на русском. В такие моменты, когда я отвечаю им на казахском языке они, порой, обнимают меня со словами «балам, оказывается ты казах».

Виктория Трегубова, ведущий-редактор коммерческого телеканала «77», член Жамбылского областного общественного объединения русских «Раданеж» (русская):

Уже со школы я участвовала в различных олимпиадах городского, областного масштаба по казахскому языку. В семье нас двое. Мой брат старше меня на три года. Он тоже окончил казахскую школу. Родилась я в России. В 2000 году вместе с семьей мы переехали в Казахстан. Мама уроженка села Уланбел Мойынкумского района. После окончания школы, чтобы продолжить учебу, поехала в Россию. Там она встретила отца и они поженились. После 5-6 лет проживания в России мама хотела показать отцу свои родные края. Так мы и приехали в Казахстан. Нам настолько понравилась природа и гостеприимство казахов, что мы не хотели обратно уезжать в Россию. Я решила не ездить так далеко, чтобы продолжить обучение и окончила Таразский государственный университет имени Дулати. В этом году окончила вуз и получила диплом. Надеюсь, что в будущем достигну поставленных целей. Родители, оказывается, сильно переживали, когда отдали нас в казахскую школу, так как оба не знали казахский. В детстве, чтобы выполнить домашнее задание за помощью обращались к соседям. Со школы я активно участвовала в различных мероприятиях и представляла себя, как «орыстың қазақ қызымын». С уверенностью могу сказать, что будущее Казахстана в казахском языке.

Александр Филатов, полицейский управления специализированной охранной службы (русский): Я родился в Жанааркинском районе Карагандинской области. Вырос чисто в казахском селе. При этом никто не удивлялся тому, что русский мальчик знает казахский язык. Мы же были «чистыми» казахами ( смеется). На казахском языке я окончил 11 лет школу, а затем колледж.

Таким образом, приехав в Нур-Султан, я слегка удивился. Здесь руководство разговаривает со мной на русском языке. Считаю себя настоящим казахом, потому что для меня казалось легче разговаривать на казахском, нежели на русском. Поэтому, я считаю, что являясь гражданином Казахстана, знать казахский язык – обязанность каждого из нас. Благодаря знанию казахского языка с 2015 года я работаю в органах внутренних дел.

Сабина Пак, член этнокультурного объединения Кореи, город Туркестан (кореянка): Я родилась в селе Кызылкум Мактааралском районе. Мама - казашка, а папа - кореец. В нашей семье все разговаривают на казахском, русском и корейском языках. В шесть лет пошла в казахскую школу. Все мои друзья - казахами. Я даже пишу стихи на казахском. Сейчас в университете «Мирас» обучаюсь на преподавателя казахского языка и литературы. Конечно, встречается, что порой сами казахи не разговаривают на своем родном языке. Почему мы ставим на второе место наш государственный язык? Этим вопросом задавалась еще при выборе профессии. Поэтому хочу воспитать таких людей, которые будут любить казахский язык, в совершенстве владеть им, будут преданно служить своему народу. К примеру, мой брат знает наизусть все стихи Абая и его 45 слов назиданий. Он неоднократно становился победителем республиканских соревнований. Вместе с братом мы перевели на корейский язык 31 слово Абая.

Анель Пимичева, школьница (украинка): Я человек творческий. Становилась лауреатом различных вокальных конкурсов. Играю на добре, а когда приходит вдохновение, то пишу песни. Если вы спросите, как я научилась говорить на казахском языке, то отвечу так: «Казахскому научил мой дедушка». Затем я пошла в садик в казахскую группу, по единогласному решению родителей пошла в казахскую школу. Да, были свои трудности в изучении языка. Меня мотивировали, наверное, мои тройки, которые я получала по казахскому языку. В 2017 году я заняла первое место на республиканской Олимпиаде по казахскому языку. В этот же год выиграла в конкурсе «Ученик года-2017». В 2018 году стала обладателем нагрудного знака «Патриот». Спустя год поступила в учебное заведение.

Я решила стать журналистом, поэтому сейчас читаю произведения казахских классиков, чтобы в совершенстве владеть государственным языком.

Наталья Дементьева, директор Кокшетауского городского гуманитарно-технического лицея (русская): Мы все знаем, чтобы повысить статус государственного языка, у нас созданы все условия: выпускаются новые учебники, методики. Дети стараются владеть казахским языком и изучать грамматику казахского языка. Но, к сожалению, как мы заметили, молодежь, которая знает грамматику, в совершенстве не владеет государственным языком, даже если есть языковая среда, дети не разговаривают на казахском. Все знаем, что молодежь быстро учит английский, даже если нет среды для общения. Они отлично разговаривают на английском. Нет никакого языкового барьера. По-моему, мы должны использовать учебники и методику изучения английского для изучения казахского языка.

Напомним, 11 декабря в столице прошел Форум «Ұлы даланың ұлтаралық тілі», посвященный развитию государственного языка.