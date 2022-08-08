Как выйти из списка бездействующих налогоплательщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае несвоевременного исполнения налоговых обязательств, налогоплательщики могут попасть в список налогоплательщиков, признанных бездействующими. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.
Бездействующими налогоплательщиками являются лица, не представившие за налоговый период по истечении одного года, после установленного Налоговым кодексом срока представления:
декларацию по корпоративному подоходному налогу (для юридических лиц), декларацию по индивидуальному подоходному налогу (для индивидуальных предпринимателей);
декларацию по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу при условии, если за три налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена и юридическим лицом и ИП;
упрощенную декларацию при условии, если за два налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена и юридическим лицом и ИП.
Налогоплательщик может проверить, числится ли он с списках бездействующих лиц на сайте kgd.gov.kz, в меню «Электронные сервисы» в разделе «Поиск неблагонадежных плательщиков».
Если попали в список неблагонадежных плательщиков
В случае, если налогоплательщик оказался в этом списке, то ему необходимо:
исполнить налоговые обязательства по представлению налоговой отчетности и уплате исчисленных налогов;
явиться в УГД по месту нахождения, для составления административного материала по статье 272 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
Общий срок для исключения из списка неблагонадежных - не позднее 5 рабочих дней.
По истечении 5 дней, можно проверить исключение с сайта в разделе «Поиск неблагонадежных плательщиков».
Чего опасаться бездействующим налогоплательщикам?
Нахождение в списках бездействующих налогоплательщиков чревато:
- снятием с учета по НДС;
- сомнением контрагентов в деятельности компании;
- невозможностью открытия счета в банках и оформления/получения кредитов.
Всего в 2022 году количество налогоплательщиков, признанных бездействующими, составило 11 180.
декларацию по корпоративному подоходному налогу (для юридических лиц), декларацию по индивидуальному подоходному налогу (для индивидуальных предпринимателей);