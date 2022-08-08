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    • Как выйти из списка бездействующих налогоплательщиков

    8 Августа 2022 03:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае несвоевременного исполнения налоговых обязательств, налогоплательщики могут попасть в список налогоплательщиков, признанных бездействующими. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

    Бездействующими налогоплательщиками являются лица, не представившие за налоговый период по истечении одного года, после установленного Налоговым кодексом срока представления:

    декларацию по корпоративному подоходному налогу (для юридических лиц), декларацию по индивидуальному подоходному налогу (для индивидуальных предпринимателей);
    декларацию по налогу на игорный бизнес, по фиксированному налогу при условии, если за три налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена и юридическим лицом и ИП;
    упрощенную декларацию при условии, если за два налоговых периода, последующих за указанным налоговым периодом, такая декларация не представлена и юридическим лицом и ИП.
    Налогоплательщик может проверить, числится ли он с списках бездействующих лиц на сайте kgd.gov.kz, в меню «Электронные сервисы» в разделе «Поиск неблагонадежных плательщиков».
    Если попали в список неблагонадежных плательщиков
    В случае, если налогоплательщик оказался в этом списке, то ему необходимо:
    исполнить налоговые обязательства по представлению налоговой отчетности и уплате исчисленных налогов;
    явиться в УГД по месту нахождения, для составления административного материала по статье 272 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
    Общий срок для исключения из списка неблагонадежных - не позднее 5 рабочих дней.
    По истечении 5 дней, можно проверить исключение с сайта в разделе «Поиск неблагонадежных плательщиков».
    Чего опасаться бездействующим налогоплательщикам?
    Нахождение в списках бездействующих налогоплательщиков чревато:
    - снятием с учета по НДС;
    - сомнением контрагентов в деятельности компании;
    - невозможностью открытия счета в банках и оформления/получения кредитов.
    Всего в 2022 году количество налогоплательщиков, признанных бездействующими, составило 11 180.
    #Экономика #Минфин РК #Налоги
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