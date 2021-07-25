Как выступили казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио 25 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанские спортсмены завоевали еще одну медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Бронзу» стране принес тяжелоатлет Игорь Сон, выступающий в весе до 61 килограмма. В сумме двоеборья он поднял 294 (131+163) килограмма и занял третье место.

Еще один казахстанский боксер успешно стартовал в Токио: Закир Сафиуллин (весовая категория до 63 килограммов) победил единогласным решением судей (5:0) перуанца Леодана Песо Сабойю и вышел в 1/8 финала.

В стендовой стрельбе (скит) у женщин выступили Асем Орынбай и Зоя Кравченко. Орынбай заняла 19-е место (69 баллов), Кравченко - 22-е (68 баллов).

В пулевой стрельбе выступил Юрий Юрков. В дисциплине пневматическая винтовка (10 метров) он показал 36-й результат (621.9 балла) и не смог пройти квалификацию.

Казахстанский дзюдоист Ерлан Серикжанов (весовая категория до 66 килограммов) победил азербайджанца Орхана Сафарова (ваза-ари) и вышел в 1/8 финала. Однако во втором круге спортсмен встретился с Мануэлем Ломбардо из Италии. Схватка завершилась победой итальянского дзюдоиста.

В теннисе у женщин в одиночном разряде по ходу матча снялись сразу две спортсменки: Ярослава Шведова выступила в матче против австралийки Айлы Томлянович при счете 5:7, 2:3 и Юлия Путинцева встретилась в матче с аргентинкой Нади Подорошки при счете 6:7, 3:1. У мужчин в одиночном разряде Михаил Кукушкин победил аргентинца Федерико Корию - 7:6, 7:5. В фехтовании на шпаге казахстанец Руслан Курбанов проиграл японцу Масару Ямаде - 8:15 и завершил выступление на соревнованиях. Казахстанские каноисты и у мужчин, и у женщин выступили в дисциплине одиночки, гребной слалом. Александр Куликов вышел в полуфинал, заняв 14-е место; Екатерина Смирнова показала 23-й результат и также выступит в полуфинале. В настольном теннисе Кирилл Герасименко стартовал с победы, в непростом противостоянии обыграв чеха Любомира Янчарика в семи партиях — 4-3. В плавании у женщин выступила казахстанка Диана Назарова. В заплыве на 100 метров на спине она показала лишь 40-е время и не смогла выйти в полуфинал — дальше прошли 16 лучших спортсменок. Мужская сборная Казахстана по водному поло с поражения стартовала в группе в предварительном раунде — она уступила команде Хорватии со счетом 7:23.