Как выстроена работа судебных исполнителей, пояснил глава Минюста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Электронные системы помогают сокращать затраты судебных исполнителей. Об этом заявил министр юстиции Марат Бекетаев, комментируя деятельность судебных исполнителей в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть такая проблема, когда судебные исполнители не хотят работать с исполнительными листами на небольшую сумму. К решению этой проблемы мы начали подходить несколько лет назад, когда ввели дифференцированную исполнительную санкцию. Тогда было определено, что за небольшие суммы исполнительных листов должна быть большая исполнительская санкция. То есть, если до введения этой дифференциации была единая ставка - 10% от взыскиваемой суммы, сейчас исполнительская санкция может достигать до 25%. Это мотивирует судебных исполнителей, но больше эффекта будет через прозрачность деятельности судебных исполнителей и через внедрения электронных механизмов», - рассказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Министр ответил также, почему судебные исполнители не желают работать по небольшим суммам.

«Потому что затраты времени и финансовые затраты большие, а заработок - небольшой. Электронные системы помогают сокращать как финансовые, так и временные затраты судебных исполнителей. Если раньше он направлял запросы в банки, госорганы, то сейчас благодаря развитию электронной системы он через электронные запросы эту информацию получает гораздо быстрее и удобнее. При этом он не тратит деньги на оплату заказных писем. Представьте, если нужно в 20 банков отправить 20 заказных писем, какие это расходы. А так он у себя на компьютере формирует запрос и получает информацию электронно и практически бесплатно», - отметил М. Бекетаев.

Ранее министр в ходе брифинга рассказал , какую работу проводит ведомство в рамках реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий».