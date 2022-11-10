Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Как выстроена работа предвыборного штаба Мейрама Кажыкена

    10 Ноября 2022, 15:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкен Абул Кекильбаев в эксклюзивном интервью телеканалу Atameken Business рассказал о том, как выстроена работа предвыборного штаба кандидата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он также поведал о проходящей агитационной кампании и о том, какие вопросы задают избиратели кандидату.

    По словам руководителя предвыборного штаба кандидата, в регионах действуют 14 штабов. Однако Абул Кекильбаев отметил, что это не означает, что остальным регионам внимание не уделяется. В тех регионах работают доверенные лица кандидата, которые от имени Мейрама Кажыкена знакомят с его программой. По всему Казахстану насчитывается более 140 доверенных лиц кандидата.

    Предвыборный штаб Мейрама Кажыкена набирает волонтеров, которые будут наблюдать за выборным процессом в день голосования. Агитационная работа проводится волонтерами. Помимо агитации в вузах, местах скопления людей, проводятся встречи на предприятиях и производствах, в общественных организациях.

    По словам руководителя штаба, в ходе встречи с избирателями они озвучивают свои предложения и просьбы

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров