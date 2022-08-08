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    • Как выросли цены на жилье и ставки аренды в Казахстане за 12 месяцев?

    8 Августа 2022 16:08

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