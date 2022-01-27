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Как выглядят столичные воры

27 Января 2022 13:47
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Как выглядят столичные воры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как выглядят столичные воры? Каков мотив преступления и сколько составляет крупная сумма ущерба? Об этом рассказал начальник отдела управления криминогенной полиции столичного департамента полиции Диас Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В большинстве случаев воры действуют в одиночку. Если за прошлый год нами было задержано и привлечено к ответственности около двух тысяч преступников, совершивших кражи, из них групп, совершивших кражи – 70. Это группа людей, которая целенаправленно занималась кражами: один должен наблюдать, второй совершает кражу, третий забирает похищенное и уходит в неизвестном направлении. В основном 1900 задержанных – все те, кто совершил преступление в одиночку», - отметил начальник отдела управления полиции.

По словам спикера, воры знают все изменения в законодательстве.

«Ему легче отвечать перед судом, чем в составе группы, потому что там тяжесть преступления и срок будет больше. Самая крупная кража за последние пять лет, которую помню, сумма составила около 40 млн тенге. Если считать в денежном эквиваленте кражу из квартиры общая сумма ущерба составила около 300 млн тенге с учетом всех ювелирных изделий», - пояснил Диас Кадыров.

Спикер в ходе брифинга составил портрет столичного вора.

«Однозначно это безработные граждане, в 8 из 10 случаев - приезжие. Они нуждаются либо в употреблении алкоголя, либо психотропных веществ. Ежедневно им необходимо совершать преступление. После задержания при совершении преступления средней тяжести дважды оно перерастает в категорию тяжких преступлений. Задержанные содержатся в изоляторе. За этот период ведется профилактическая работа. При необходимости и желании самого человека предоставляется помощь психиатра. Лица, которые совершают мелкие кражи с прилавков, магазинов, это в основном наркоманы (70%). Они воруют, чтобы в последующем сдать в такой же магазин под видом торгового агента по цене ниже рыночной», - прокомментировал Диас Кадыров.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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