Как выглядят спортивные арены Азиатских игр в Китае

ХАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - Меньше 100 дней осталось до стартов XIX Азиатских игр в Китае. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября текущего года в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян. Азиатские игры пройдут в КНР в третий раз. В 1990 году соревнования состоялись в Пекине, в 2010-м - в Гуанчжоу. Ключевые спортивные объекты нынешней Азиады в Ханчжоу - в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ».

1. Олимпийский спортивный центр, известный как «Большой лотос», является главным стадионом Азиатских игр в Ханчжоу, примет церемонии открытия и закрытия. Он также станет местом проведения соревнований по легкой атлетике. Стадион по форме напоминает цветок лотоса и рассчитан на 80 тысяч посадочных мест.

2. Стадион «Маленький лотос» на 10 тысяч мест, здесь пройдут состязания по большому теннису, софт-теннису.

3. Гимнастический зал Олимпийского спортивного центра Ханчжоу, служащий местом проведения соревнований по баскетболу. Он может также использоваться в качестве площадки для бадминтона, спортивной гимнастики, волейбола, гандбола, бокса, боевых искусств, мини-футбола и других спортивных мероприятий.

4. Центр водных видов спорта, расположен на территории Олимпийского спортивного центра Ханчжоу.

5. Сквош-корт Олимпийского спортивного центра Ханчжоу, место проведения соревнований по сквошу. Ранее служил главным местом проведения саммита G20 в Ханчжоу в 2016 году.

6. Киберспортивный центр Ханчжоу, место проведения соревнований по киберспорту. Он является первым в Китае профессиональным киберспортивным сооружением. Здание напоминает очертания космического корабля. Во время Азиатских игр в Ханчжоу будет разыграно восемь золотых медалей по киберспорту.

Кроме административного центра провинции Чжэцзян - города Ханчжоу, соревнования XIX Азиатских игр пройдут в других городах этой же провинции - Нинбо, Вэньчжоу, Цзиньхуа, Шаосине и Хучжоу.

Ханчжоу представляет собой один из самых живописных мегаполисов Китая, здесь на территории городской агломерации находится красивое озеро Сиху (Западное озеро), которое является излюбленным местом отдыха и спортивных занятий, а также центром притяжения для гостей и местных жителей всех возрастов. В эти дни здесь можно увидеть талисманы 19-х Азиатских игр - Чэньчэнь, Цунцун и Ляньлянь.

На прошлой неделе огонь XIX Азиатских игр зажжен в древнем китайском городе Лянчжу провинции Чжэцзян.

Напомним, что XIX Азиатские игры изначально были запланированы на 10-25 сентября 2022 года, но были перенесены на осень 2023 года.

По информации оргкомитета Азиатских игр-2022, спортивная программа XIX Азиатских игр в Ханчжоу включает в себя 40 видов спорта, 61 дисциплину и 483 мероприятия, причем соревнования по киберспорту и брейк-дансу проводятся на Азиатских играх впервые.

В Азиатских играх в Ханчжоу примут участие более 12 тысяч спортсменов из 45 стран Азии, в том числе из Казахстана.