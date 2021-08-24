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    Как выглядят костюмы знаменосцев Паралимпийской сборной Казахстана

    24 Августа 2021, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии и двукратный чемпион Европы по паратаеквондо Нурлан Домбаев и серебряный призер XV летних Паралимпийских игр Рио-2016 Раушан Койшыбаева определены знаменосцами Паралимпийской сборной Казахстана в Токио-2020. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет РК.

    «Национальный костюм для знаменосцев был изготовлен дизайнерами Кайроллой Абишевем и Анжеллой Шагировой. Пошив костюма произведен казахстанским брендом «Zeken moda». Материал костюма сделан из велюра и бархата, а брюки - из спортивной ткани неопрен. Цвет костюма сделан методом амбре, то есть плавный переход от белого до бирюзового цвета. Белый цвет символизирует социальную сплоченность, традиционность и свободу. А бирюза – это цвет флага Казахстана. На плечах костюма сшит национальный орнамент «Ұлы ана», что символизирует богатство и процветания. Также спереди костюма был использован орнамент «Қошкар мүйіз», который олицетворяет движение и мощь, что очень символично, так как паралимпийский девиз это «Дух в движении», - рассказали в комитете.

    Головной убор мужчины — это традиционная косынка, которую джигиты носят во время скачек, а головной убор у женщин сделан в стиле «сәукеле», которая олицетворяет женственность и красоту, дополнили в пресс-службе Национальной паралимпийского комитета РК.

    Напомним, сборная Казахстана на открывшихся 23 июля Олимпийских играх в Токио произвела настоящий ажиотаж. Болельщиков восхитили костюмы спортсменов и особенно белоснежные, украшенные казахским орнаментом наряды знаменосцев - легкоатлетки Ольги Рыпаковой и боксера Камшыбека Кункабаева. Зарубежные болельщики обсыпали Ольгу Рыпакову комплиментами, назвав ее принцессой Олимпийских игр.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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