Как выглядит олимпийская деревня в Токио: кровати из картона, электрошаттлы и «режим пузыря»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Часть казахстанской олимпийской делегации уже начала работу в Токио – представители Национального олимпийского комитета занимаются вопросами регистрации наших спортсменов, их тренировок, питания и проживания. Команда НОК подготовила обзор, в какой обстановке будут жить олимпийцы, передает МИА «Казинформ».

Олимпийская деревня была построена год назад, но до сих пор пустовала. Когда Игры завершатся, деревня станет обычным жилым районом Токио. Во всех её домах 3 880 комнат, в каждой могут разместиться от двух до восьми спортсменов.

«Японская Олимпийская деревня почти не отличается от таких же на предыдущих Олимпийских играх, кроме жестких требований и правил в связи с пандемией COVID-19. Здесь созданы очень хорошие условия: отличный пункт питания, зона отдыха, фитнесс-центр и поликлиника. Также составлен график тренировок атлетов на спортивных объектах. На данный момент все 95 спортсменов и другие члены делегации зарегистрированы, имеют право заехать в Олимпийскую деревню и включиться в процесс Олимпийских игр. Мы ждем их с нетерпением», – сообщает из Токио директор Дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов.

Японцы особое внимание уделили вопросам экологии: большинство вещей в Олимпийской деревне сделаны из переработанного материала или могут быть отправлены в переработку, как, например, кровати из картона и матрасы из пластика.

Спортсменов будут перевозить на автономных транспортных средствах e-Palette, созданных Toyota. Электрические шаттлы должны курсировать каждые 20 минут по строго установленным маршрутам между деревней, местами тренировок и соревнований. Это предусматривает так называемый «режим пузыря», который будет установлен для олимпийцев: минимум контактов со спортсменами из других стран, никаких контактов с жителями Токио.

Изначально предполагалось, что главный обеденный зал вместит 4300 человек, но затем в рамках борьбы с коронавирусом вместимость сократили до 3000. Система вентиляции полностью очищает воздух в зале каждые 15-20 минут.

В меню каждый день будут включать японские блюда и продукты, соответствующие нормам спортивного питания.

Спортсмены смогут воспользоваться фитнес-центром, где между тренажёрами установлены прозрачные перегородки.

В Олимпийской деревне также имеется собственная клиника, в которой спортсмены будут регулярно сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Спортсмены с положительным результатом теста переводятся во внешний карантинный отель, а затем будут госпитализированы, если им потребуется лечение. Каждый спортсмен должен сдавать тесты ежедневно, а это означает, что организаторам придётся обрабатывать до 80 000 тестов в день.

Напомним, Олимпийская делегация вылетает из Казахстана в Японию 16 июля.