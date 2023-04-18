Как выбрать MacBook для учебы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рано или поздно каждый студент оказывается перед нелегким выбором надежного, производительного и, что тоже важно, легкого ноутбука для учебы. Как не прогадать и купить именно то, что нужно, подскажут эксперты iSpace Premium Partner в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Любой компьютер из современной линейки Apple является полноценным рабочим инструментом. У каждого Mac топовый дисплей Retina с потрясающей детализацией, естественной цветопередачей и технологией True Tone для комфортной работы в любых условиях освещения. Завидная автономность и небольшие габариты, что важно для дистанционной учебы, командировок или путешествий. Стабильная операционная система, которая надежно защищена от вирусов и атак, а еще автоматически и совершенно бесплатно обновляется. Качественные динамики, микрофон и камера, а также тихая клавиатура и чувствительный трекпад с поддержкой жестов.

Но чтобы уверенно отдать предпочтение какой-то конкретной модели, стоит понимать, для каких целей вы хотите купить MacBook.

Если вы планируете вести серьезные проекты или хотите взять компьютер на перспективу, то ваш вариант —MacBook Pro: 14 и 16 дюймов на чипах M1 и M2. Эти модели с любой задачей справятся еще лучше и быстрее, чем Air. Работа с графикой, фотографиями, видео, кодами помогут раскрыть весь потенциал «прошки». Компьютер потянет самые «тяжелые» программы и приложения и при этом не будет тормозить в процессе.

Если функционала планшета iPad вам недостаточно, а возможностей MacBook Pro уже за глаза, iSpace Apple Premium Partner советует сделать выбор в пользу MacBook Air на чипах M1 и M2. Это самый легкий ноутбук: при весе 1,3 кг он почти не ощущается в рюкзаке. Его удобно брать с собой, если вы много учитесь и работаете вне дома, часто бываете в разъездах. При этом компактный корпус вмещает в себя более чем достаточную мощность для базовых задач и средней сложности.

Если же вам нужен мощный стационарный компьютер с космическим запасом производительности на годы вперед, вам нужен iMac. Это не совсем традиционный компьютер: он представляет собой настольный моноблок с дисплеем, клавиатурой и мышью. Вам не нужно покупать все по отдельности. Он тонкий и стильный (собственно, как и вся техника Apple), идеально впишется в любое рабочее пространство. на большом экране отлично все видно, поэтому удобно работать с таблицами, текстами, фотографиями и видеороликами.