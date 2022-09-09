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    Как выбрать домашнюю камеру

    9 Сентября 2022, 09:28

    Вы беспокоитесь о своих детях, когда находитесь вдали от дома и решили установить домашнюю камеру? Прежде чем покупать домашнюю камеру, сначала проверьте ее разрешение – оно должно быть не менее 1 МП. Однако, этот критерий – не единственный, не менее важна и ее функциональность.

    Облачный доступ

    Нужно обратить внимание на наличие мобильного приложения для камеры – для ее настройки и получения видео в режиме реального времени.

    Поддержка карт памяти

    Домашняя камера должна иметь возможность записи на SD-карту.

    Обнаружение движения и уведомления

    Выбирая камеру, убедитесь в наличии функции обнаружения движения и уведомления о тревоге. При обнаружении движения, камера отправит вам уведомление на смартфон. Также эта функция позволяет камере экономить свободное место на карте памяти, осуществляя запись только при обнаружении движения.

    Функция поворота и наклона

    Камеры, обладающие поворотно-наклонным механизмом, позволяют видеть то, что не доступно обычным статичным камерам.

    Ночное видение Эта функция обеспечивает четкое изображение даже в условиях низкой освещенности за счет встроенной инфракрасной подсветки.

    Рекомендации по выбору домашних камер

    Tapo C210

    Домашняя камера Tapo C210 обладает разрешением 3 МП (2304×1296), может поворачиваться на 360° по горизонтали и 114° по вертикали и обладает ночным видением – до 9 метров. Функции обнаружения движения и уведомления будут держать вас в курсе того, что происходит дома. Tapo C210 имеет слот для карты памяти Micro-SD объемом до 256 ГБ (~3 недели видеозаписи).

    Tapo C320WS

    3 мегапиксельная уличная камера Tapo C320WS обладает ночным видением до 30 м, функцией детектора движения, а также звуковой и световой сигнализацией для отпугивания нежелательных гостей при ее срабатывании. Объем карты памяти – до 256 МБ. Пыле-, влагозащищенный корпус по стандарту IP66 позволяет использовать камеру вне помещения. Двусторонняя аудиосвязь позволяет общаться через встроенный микрофон и динамик, например с посетителями или курьером.

    Все камеры Tapo используется совместно с приложением Tapo App, доступным через Apple Store и Play Market.

    Чтобы узнать больше о домашних камерах, посетите веб-сайт Tapo.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Безопасность Видео Общество
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