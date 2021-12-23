Как встретить Новый Год в безопасности – рекомендации МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин дал рекомендации по технике безопасности в новогодние праздники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, выбирая место установки елки, самих украшений, гирлянд, вы должны убедиться, что они приобретены в магазине, который сертифицирован, имеются соответствующие права на торговлю. Ни в коем случае не зажигать фейерверки, бенгальские огни и салюты в закрытых помещениях», - сказал министр.

Глава ведомства отметил, что проведение салютов должно быть на удаленном и безопасном месте от жилых домов. При запуске пиротехнических изделий, должны быть соблюдены все меры безопасности при его использовании.

«Не следует допускать использование пиротехнических изделий несовершеннолетними. Каждый год мы имеет статистику после новогодних праздников, когда есть пострадавшие, как взрослые, так и дети. Придерживайтесь этих правил, надеюсь, что Новый Год пройдет благополучно», - добавил Юрий Ильин.

Ранее Юрий Ильин ответил на вопрос, принимает ли руководитель министерства по ЧС участие в аварийно-спасательных работах.