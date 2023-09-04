Как встречают переселенцев в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За восемь месяцев в регион переехали более полутора тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

С января по август около 1700 человек переселились в Павлодарскую область из южных регионов Казахстана, 717 этнических казахов из стран дальнего и ближнего зарубежья вошли в региональную квоту кандасов. Из них 442 человека – из Монголии, 84 – из России, 75 – из Китая, 68 – из Узбекистана, 43 – из Туркменистана, пять – из Афганистана.

Областной филиал республиканского общественного объединения «Всемирная Ассоциация казахов» помогает соотечественникам перевести иностранные документы, получить статус кандаса, вид на жительство и гражданство Республики Казахстан. Здесь консультируют по трудоустройству, помогают начать свой бизнес, получить высшее образование.

Напомним, при переселении на каждого члена семьи государство предоставляет единовременную денежную помощь на переезд в размере 70 МРП, или 241 500 тенге.

Каждый месяц в течение года на семью выделяют от 15 до 30 МРП (от 51 750 до 103 500 тенге) для покрытия расходов на оплату аренды и коммунальных услуг.

Консультативную помощь в Павлодарской области кандасы могут получить по номерам 1404, 8-800-0801-404 или на сайтеwww.oq.gov.kz.