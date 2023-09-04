Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Как встречают переселенцев в Павлодарской области

    4 Сентября 2023, 04:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За восемь месяцев в регион переехали более полутора тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

    С января по август около 1700 человек переселились в Павлодарскую область из южных регионов Казахстана, 717 этнических казахов из стран дальнего и ближнего зарубежья вошли в региональную квоту кандасов. Из них 442 человека – из Монголии, 84 – из России, 75 – из Китая, 68 – из Узбекистана, 43 – из Туркменистана, пять – из Афганистана.

    Областной филиал республиканского общественного объединения «Всемирная Ассоциация казахов» помогает соотечественникам перевести иностранные документы, получить статус кандаса, вид на жительство и гражданство Республики Казахстан. Здесь консультируют по трудоустройству, помогают начать свой бизнес, получить высшее образование.

    Напомним, при переселении на каждого члена семьи государство предоставляет единовременную денежную помощь на переезд в размере 70 МРП, или 241 500 тенге.

    Каждый месяц в течение года на семью выделяют от 15 до 30 МРП (от 51 750 до 103 500 тенге) для покрытия расходов на оплату аренды и коммунальных услуг.

    Консультативную помощь в Павлодарской области кандасы могут получить по номерам 1404, 8-800-0801-404 или на сайтеwww.oq.gov.kz.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Павлодарская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    10 суток ареста получил павлодарец за приставание к школьникам
    Сколько этнических казахов проживает за рубежом
    Водитель иномарки погиб в ДТП в Павлодарской области
    Акимом Павлодара назначен Хасар Хабылбеков
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков