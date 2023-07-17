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      Восточно-Казахстанская область

    Как восстанавливается приграничный Катон-Карагайский район

    17 Июля 2023, 12:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов посетил Восточно-Казахстанскую область и ознакомился с работой поселкового отделения полиции и условиями работы сотрудников во вновь восстанавливаемом Катон-Карагайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министр изучил состояние здания, материально-техническую обеспеченность и побеседовал с полицейскими. В здании, где несут службу катон-карагайские полицейские, ремонтные работы на объекте не производились несколько десятков лет. Глава полицейского ведомства отметил необходимость создания необходимых условий для эффективной работы полицейских по обеспечению правопорядка и безопасности граждан», - сообщила представитель пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    По ее словам, глава МВД обсудил вопрос ремонта обветшалого здания и рабочих помещений с акимом ВКО. Аким области пообещал, что вопрос о выделении средств на ремонт здания и обеспечение отделения полиции будет рассмотрен в самое ближайшее время.

    Ровно месяц назад Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Туркестане поручил восстановить три приграничных района республики: Катон-Карагайский, Маркакольский и Маканчинский.

    «Этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Нельзя затягивать с его решением. В целом объединение или разделение районов оказывает непосредственное влияние на каждодневную жизнь граждан. Поэтому при принятии решений важно учитывать численность населения, экономический потенциал, инфраструктурные аспекты таких районов», - пояснил Глава государства.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Восточно-Казахстанская область Граница
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