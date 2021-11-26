Как вооружались кочевники и что ели лошади: павлодарские археологи показали находки кимакского периода
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Как вооружались кочевники и что ели лошади: павлодарские археологи показали находки кимакского периода. Большую часть материалов исследователи обнаружили в могильнике на окраине Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Древние находки павлодарские археологи показали перед международной конференцией, которую организовал Павлодарский педагогический университет в городском Доме культуры имени Естая. Историки из Казахстана, Украины, Кыргызстана, Турции обсуждали вопросы тюркологии, перспективы и проблемы при изучении исторического наследия Кимакского каганата и Казахского ханства.
Исследователи напомнили, что Кимакский каганат занимал огромную территорию – площадь современного Казахстана и Южной Сибири. На выставке археологи представили материалы, которые обнаружили во время экспедиций в Прииртышье.
«В экспозиции – предметы из золота, серебра, которыми пользовались жители Прииртышья тысячелетие назад. Особенный интерес представляет вооружение: мечи, железные наконечники стрел, а также шелковые ткани, которые удалось обнаружить при раскопках могильника Байдала», – рассказал археолог, директор Margulan Centre Тимур Смагулов.
Могильник находится на южной окраине Павлодара, между поселком Кенжеколь и селом Байдала. По словам Тимура Смагулова, когда-то на этом месте располагался кимакский некрополь, а поселения находились в долине Иртыша. На месте могильника археологи работали с мая по июнь. Во время раскопок обнаружили захоронения всадников с вооружением, женщин с украшениями. Ранее на территории Байдала археологи нашли «кимакскую колесницу» – древнее передвижное жилище кочевников.
Гостям выставки предлагали рассмотреть с помощью микроскопа серебряный перстень, который носила знатная женщина, и кедровые орешки, которыми кимаки засыпали женское захоронение.
Археологи рассказали о находке в желудке лошади, останки которой находились рядом с погребенным воином. В желудке животного осталась трава и другая органика – с их помощью ученые могут выяснить, какие растения произрастали в кимакский период в долинах Иртыша и когда провели обряд захоронения.
«Интересной и неожиданной находкой стало погребальное сооружение, изготовленное из дерева. Его удалось в полной сохранности извлечь грунтовым блоком и доставить в лабораторию центра. В дальнейшем сделаем компьютерную томографию и увидим содержимое этого захоронения», – добавил Тимур Смагулов.
По данным ученых, у кимаков был город, где производили шелковую одежду. Фрагменты тканей исследуют в лаборатории «Margulan centre», а позже наряды воссоздают. На выставке показали каркасный головной убор кимако-кипчакского типа, такой носили и в период Золотой Орды. Его реконструировали по сохранившимся деталям и крою.
В экспозицию попали примеры косторезного искусства кимаков, ложки, привезенные из европейских походов. В захоронениях исследователи обнаружили также шумящие подвески, которые отпугивали злых духов, амулеты.
Археологи представили свидетельства того, что в долине Иртыша и после распада Кимакского каганата продолжала развиваться культура, существовали государственные центры. Подтверждением стали серебряные монеты и останки средневекового декора мавзолеев.
Помимо Кимакского периода павлодарские исследователи изучают находки времени Казахского ханства. Одна из них – ставка Султанбета Султана. Она находилась в районе поселка Кенжеколь, недалеко от моста. Сведения о том, где располагалась резиденция, собирали историки-краеведы. Во время экспедиций археологи использовали беспилотники, применяли космическую съемку. После того как ставку нашли, исследователи сумели ее воссоздать по археологическим материалам и архивным документам. При этом ученые предполагают, что резиденцию переносили на остров, который находится недалеко от Павлодара, напротив Золотых песков. Об этом свидетельствует и название острова на старых картах – Султанский.
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