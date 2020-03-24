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    Как волонтерам Атырау помогают соцсети

    24 Марта 2020, 11:00

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Волонтерам в городе Атырау помогают выполнять свою работу социальные сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В списках нашей волонтерской группы «Атырау көмек», работающей четвертый год, 278 адресов. Помогаем матерям-одиночкам, малоимущим и многодетным семьям. Сегодня работа группы помощи поставлена таким образом: когда определенной семье нужна помощь, на страницах соцсетей, в частности, в Instagram, созываем волонтеров из числа знакомых, обрисовывая в постах сложившуюся в семье ситуацию. На призыв о помощи люди откликаются всегда. Или, допустим, сегодня у нас намечается раздача продуктов, одежды и мне нужны три машины по шести адресам. Я пишу об этом пост. И люди предлагают помощь. Вообще среди атыраусцев много милосердных людей», - говорит руководитель волонтерской группы «Атырау көмек» Айжан Абдрасилова.

    В «Атырау көмек» работает пункт приема одежды, мебели, ковров, постельного белья, посуды и прочего. Одежду нуждающиеся люди подбирают на свой вкус. Продукты покупаются на пожертвования людей.

    В прошлом году «Атырау көмек» помог пяти семьям получить жилье с помощью спонсоров. В двух из этих семей растут дети с инвалидностью, остальные три семьи — многодетные. Спонсорами стали две атырауские строительные компании и трое местных жителей.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Благотворительность Социальная поддержка Общество Волонтёрство Аутизм
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