Как воинские части готовы к новому учебному году в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Воинские части Семейского гарнизона начали новый учебный год под девизом «Ұлы дала әскері – Тәуелсіздік тірегі», согласно боевой подготовке Вооруженных сил Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона РгК «Восток».

В ведомстве сообщили, что перед началом учебного года молодое пополнение приняло воинскую присягу. С личным составом проведены профилактические мероприятия по соблюдению мер безопасности. По традиции учебный год начался с митинга, где военнослужащие взяли на себя обязательства на предстоящий год, в системе государственно-правовой подготовки проведено занятие «Задачи Вооруженных сил на 2021 год».

В течение года обучение личного состава начнется с подготовки специалистов и закончатся тактическими учениями. Основными целями боевой подготовки являются своевременное оповещение личного состава по сигналу, совершенствование уровня взаимодействия органов военного управления, организация взаимодействия воинских частей и учреждений, повышение практических знаний личного состава.

«Перед началом каждого учебного года военнослужащим разъясняются требования министра обороны РК. Весь личный состав берет на себя обязательства по повышению своей боевой выучки до конца учебного года» - отметил старший офицер управления воспитательной и идеологической работы подполковник Нурлан Нурсеитов.

Фото: пресс-служба Семейского гарнизона