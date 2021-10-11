Как военнослужащих обеспечивают жильем в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С принятием в 2018 году поправок в жилищное законодательство ситуация с обеспечением жильем военных изменилась в лучшую сторону. За это время более 9 тысяч военнослужащих стали собственниками недвижимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Действующая модель позволяет им накапливать текущие жилищные выплаты, приобретать жилье в ипотеку, оплачивать аренду жилого помещения, вносить взносы при долевом участии в жилищном строительстве, строить собственное жилье.

В соответствии с законодательством приватизировать жилье безвозмездно или получить выплату денежной компенсации могут военнослужащие с выслугой 20 и более лет в календарном исчислении.

«До принятия поправок решение жилищного вопроса оставалось проблематичным для категории лиц, выслуга которых составляет более 10, но менее 20 лет. По этой причине после увольнения с воинской службы они долгое время проживали в закрытых военных городках без права приватизации жилья. Изменения в законодательстве позволили военным пенсионерам приватизировать жилье, воспользовавшись правом обмена», - пояснили в ведомстве.

По словам заместителя министра обороны генерал-майора Мухамеджана Таласова, после обмена служебного жилья на квартиру из государственного жилищного фонда военные пенсионеры могут приватизировать ее по остаточной стоимости. Правом безвозмездной приватизации обладают те, кому присвоен статус пострадавшего от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и вследствие экологической катастрофы в Приаралье.

«При первоначальной оплате 30% предусмотрена рассрочка остальной суммы на десять лет без процентов», – пояснил М. Таласов.

В Минобороны напомнили, что в 2018 году в закрытых военных городках проживало 742 уволенных с воинской службы лица. За это время половина (371) из них обменяла служебную жилплощадь на жилье в различных регионах страны. При этом наиболее востребованы квартиры в Нур-Султане, Алматы, Семее, Талдыкоргане и Таразе.

Вся информация о свободном жилом фонде размещена на официальном сайте Министерства обороны. В разделе «Обеспечение жильем» есть расклад по городам с указанием количества комнат, площади и стоимости жилья. На сегодняшний день к обмену предложено 134 служебные квартиры.

Как отметили в ведомстве, работа по обеспечению жильем лиц, уволенных с воинской службы, продолжается.