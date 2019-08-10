Как водитель-дальнобойщик из Тараза стал ремесленником

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Неожиданно проснувшийся художественный талант круто поменял жизнь обычного жителя Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зоотехник по образованию Абылхан Утепбергенов из селаАйша-биби Жамбылского района с девяностых годов крутит баранку.Водитель-дальнобойщик, он объездил весь Казахстан, гонял большегрузы доИркутска. И вдруг - года четыре назад в нем неожиданно для него самогопроснулся талант художника, ремесленника, резчика по дереву.

«Не знаю, откуда и почему..., - рассказал в интервьюкорреспонденту МИА «Казинформ» Абылхан Утепбергенов. - Когда был айтыс напразднование 550-летия Казахского ханства, торжества проходили в нашей области.В фойе ЦКЗ «Баласагун» была выставка старинной деревянной посуды. Увидел я там«кошкарика» - такое блюдо в форме барашка для баурсаков и разных кушаний. Изагорелось мне сделать такой же».

У жителя жамбылского села Абылхана Утепбергенова росстарый-престарый урюк, дерево уже не плодоносило. Спилил он его, просушил,начал делать кошкарика.

«Инструментов особых не было, ножом, топором, пилойработал, - продолжает собеседник. - Снохе нашей очень понравился мой кошкарик,я ей подарил, и она уехала с ним в Мангистау. Второй потом сделал - тожеподарил. Потом начал всякие пиалы, кесе делать, сувениры из дерева. Вначале мнеказалось, что грубовато получается, поэтому я всё раздаривал. Вот тольконедавно начал делать на продажу».

Работает ремесленник-самоучка или дома, в селе Айша-бибиЖамбылского района, или приезжает за 20 км в Тараз, в древний караван-сарайТорткуль, в который вдохнули новую жизнь. Здесь действует инициированныйобластным управлением туризма этнопроект «Коне Тараз шеберлери». Перед тем какначать реализовывать этот проект, управление туризма анкетировало иностранныхтуристов, которые и высказали пожелания познакомиться воочию с древнимитрадициями, бытом, культурой, кухнейказахского народа.

15 веков назад в этом караван-сарае на окраине Таразаостанавливались торговые караваны, шедшие по Великому Шёлковому пути. А сегоднявосстановленный Торткуль входит в список популярных объектов туристическогомаршрута «Великий Шёлковый путь».

Напомним, что караван-сарай Торткуль является одним изинтереснейших археологических памятников Тараза, - города, в древние временаслужившего важным звеном Великого Шелкового пути. Кроме развитых искусств иремесел, в древнем Таразе находилась перевалочная база для купцов.Расположенный на западной окраине города, один из многих караван-сараевдревнего Тараза в прошлом столетии уже представлял собою огромный курган. Входе археологических раскопок специалисты Института археологии имени А.-Х.Маргулана обнаружили остатки сооружения, бывшего караван-сараем, с гостиницей,банями и инфраструктурой. По найденным здесь монетам объект датировали VI-VIIвв. нашей эры. В 2010 году караван-сарай был реконструирован,и, кактуристический объект, с 2014 года музей под открытым небом Торткуль началвстречать туристов.

Таразский караван-сарай включен в список объектов тура поВеликому Шелковому пути, проходящего через Турцию, Азербайджан, Казахстан иКыргызстан.

Абылхан-ага утверждает, что в его роду художественныхмастеров, ремесленников декоративно-прикладного искусства не было. И сейчас онотносится к своему увлечению, как к хобби, которое продолжает совмещать с основнойработой водителя. Тем не менее, его работы вызывают восхищение какспециалистов, так и посетителей Торткуля. А внучка Мадина завороженнонаблюдает, как работает ее дедушка, и мечтает научиться этому мастерству.

Теперь приезжающие в Тараз туристы могут в Торткуле нетолько отведать национальные блюда, но и посмотреть процесс их приготовления,приобрести сувениры жамбылских мастеров, покачаться на алтыбаканах, пострелятьиз лука, послушать народную музыку, полюбоваться народными танцами. А можно и воочию увидеть, как под рукамиМастера из простого куска дерева рождается произведение искусства.