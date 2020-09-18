Как вкладчики Tengri Bank получат свои деньги - КФГД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) рассказали как вкладчики АО «Tengri Bank» смогут получить свои деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , 18 сентября 2020 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Агентство) приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех банковских операций.

«АО «Tengri Bank» является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, то есть на деньги физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенные во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках, распространяется гарантия АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», - сообщили в пресс-службе фонда.

Это означает, что в случае отказа Агентства в проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку, КФГД осуществит вкладчикам выплату гарантийного возмещения. О дате начала выплаты КФГД сообщит в установленные законодательством сроки, которая начнется не позднее 5 рабочих дней с даты публикации КФГД официального сообщения на сайте и в средствах массовой информации.

Напомним, что гарантийное возмещение будет выплачиваться КФГД в пределах суммы остатков с учетом вознаграждения по депозиту, начисленному на дату лишения банка лицензии:

по сберегательным депозитам в тенге – не более 15 млн тенге;

по иным депозитам в тенге – не более 10 млн тенге;

по депозитам в иностранной валюте – не более эквивалента 5 млн тенге (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

При наличии у физического лица или индивидуального предпринимателя в банке двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, КФГД будет выплачивать по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом ограничения по гарантируемому остатку депозита в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

По депозитам, превышающим максимальную сумму гарантийного возмещения, КФГД возместит установленный размер, а по невозмещенному остатку депозита сверх максимальной гарантируемой суммы вкладчики смогут обратиться в ликвидационную комиссию банка после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.



