Как вкладчикам «Отбасы банка» принять участие в новой ипотечной программе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев объяснил, как вкладчикам «Отбасы банка» принять участие в жилищной госпрограмме, пришедшей на смену «7-20-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно проекту приказа, вкладчики «Отбасы банк» не могут субсидироваться через субъекты квазигосударственного сектора для погашения части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам. Вкладчики «Отбасы банк» должны снять накопленные средства для субсидирования через квазигосударственный сектор для возмещения части ставки вознаграждения», - говорится в ответе вице-министра на запрос корреспондента агентства.

Ранее на сайте «Открытые НПА» был размещен проект внесения изменений в правила предоставления субсидий для возмещения части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выданным банками второго уровня населению, через субъекты квазигосударственного сектора.

Предлагаемые условия кредитования предусматривают первоначальный взнос 20%, срок кредита –20 лет. Максимальная сумма ипотечного жилищного займа, подлежащего субсидированию, при приобретении жилья в городах Астана и Алматы – до 35 млн тенге, в городах Актау, Атырау и Шымкент – до 25 млн тенге, в Караганде – до 20 млн тенге, в других регионах – до 15 млн тенге включительно.

Приобрести можно строящееся (долевое)с гарантией Единого оператора жилищного строительства, первичное, то есть введенное в эксплуатацию не позднее чем за 6 месяцев до даты заключения договора с банком. Субсидирование осуществляется только по ипотечным жилищным займам, выдаваемым БВУ по ставке вознаграждения, не превышающей уровень базовой ставки Национального банка РК более чем на 5%, действующей на момент принятия решения о субсидировании.

Субсидии возмещаются до 7% годовых от ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам на приобретение первичного жилья и (или) строящегося жилья, обеспеченного гарантией Единого оператора.

По данным вице-министра индустрии, проект приказа еще не получил согласия Министерства национальной экономики и финансов.

«В предстоящий период, в случае одобрения вышеназванными министерствами, после регистрации проекта приказа в Министерстве юстиции и финансирования со стороны Министерства финансов Республики Казахстан, начнут принимать заявления от граждан», - пояснил Еркебулан Дауылбаев.