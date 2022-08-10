Как вкладчикам ликвидируемых банков в РК получить возмещение после истечения срока выплат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году, 1 мая и 3 июля, завершились сроки выплаты гарантийного возмещения вкладчикам 9 ликвидируемых в Казахстане банков (АО «Казинвестбанк», АО «Валют-Транзит Банк», АО «Delta Bank», АО «Qazaq Banki», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Банк Астаны», АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и АО «Capital Bank Kazakhstan»). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Суммы возмещения граждан, которые не обратились в течение срока выплаты, были перечислены в ЕНПФ на их индивидуальные пенсионные счета в качестве добровольного пенсионного взноса. При этом вкладчики, которые пропустили срок выплаты по уважительной причине, все еще могут обратиться за возмещением.

«Право на выплату возмещения по уважительной причине имеют - вкладчики банков, лишенных лицензии на проведение всех банковских операций; иные правообладатели (заявители) – законные представители вкладчиков, наследники и другие лица, обладающим правом на получение возмещения. В перечень уважительных причин в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» входит: поступление на воинскую службу; нахождение за пределами Республики Казахстан; принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства; нахождение в местах лишения свободы; иные обстоятельства, установленные судом», - говорится в сообщении.

Уважительную причину можно подтвердить в случае поступления на воинскую службу – документы воинского учета или сведения о подтверждении прохождения воинской службы, предоставленные органами военного управления Министерства обороны РК. В случае нахождения за пределами Республики Казахстан – паспорт с отметкой о пересечении границы и (или) иные документы, подтверждающие факт нахождения за пределами страны. В том случае если заявитель в период срока выплат принимал наследство вкладчика или у него был иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства – свидетельство о смерти вкладчика, свидетельство о праве на наследство по закону/завещанию и (или) иные документы, подтверждающие приобретение или открытие наследства, в том числе судебные акты. В случае нахождения в местах лишения свободы – приговор суда, вступивший в законную силу и документ об отбытии наказания в месте лишения свободы или об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

«При иных обстоятельствах, которые были установлены судом – решение суда, устанавливающее обстоятельство, которое препятствовало подаче заявления в течение срока выплаты возмещения. Таким образом, вкладчик должен обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства с требованием установить факт того, что имелось обстоятельство, которое препятствовало подаче заявления на получение гарантийного возмещения в течение всего срока выплаты.Документы должны подтвердить наличие обстоятельства, препятствовавшего подаче заявления на получение гарантийного возмещения в течение всего срока выплаты. То есть, уважительная причина должна возникнуть не позднее даты начала выплаты. При этом дата завершения уважительной причины не должна быть раньше даты завершения выплаты гарантийного возмещения», - проинформировали в КФГД.

Форма заявления на выплату гарантийного возмещения размещена на сайте КФГД. Вкладчик должен распечатать и собственноручно ее заполнить, приложив документы, подтверждающие наличие уважительной причины и иные документы, при их наличии, подтверждающие право на получение возмещения (например, при обращении наследника). Пакет документов необходимо передать лично в КФГД по одному из адресов: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, 4 этаж; г. Нур-Султан, ул. Иманова 11. Также документы можно отправить на почтовый адрес в г. Алматы. В данном случае требуется обязательное нотариальное удостоверение подписи вкладчика на заявлении.

Рассмотрим несколько примеров:

Первый: Вкладчик ликвидируемого Банка 1 в течение всего периода (срока) выплаты гарантийного возмещения, то есть с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года находился за пределами РК (к примеру, в США).

В этом случае, он вправе получить возмещение после истечения срока выплаты, поскольку имелось обстоятельство, которое препятствовало подаче заявления в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года. К заявлению необходимо приложить копию паспорта и (или) иные документы, подтверждающие факт нахождения за пределами Казахстана.

Второй: 25 сентября 2021 года выдано свидетельство о смерти вкладчика ликвидируемого Банка 2, а наследник за получением гарантийного возмещения обратился в КФГД 10 июля 2022 года. По банку, например, срок выплаты гарантийного возмещения был завершен 2 мая 2022 года.

Согласно статье 1072-2 Гражданского кодекса Республики Казахстан, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В рассматриваемом случае, с 25 сентября 2021 года по 25 марта 2022 года. Принятие наследства завершилось до окончания срока выплаты – 1 мая 2022 года, то есть в период, когда еще осуществлялась выплата гарантийного возмещения вкладчикам. Соответственно, наследник имел возможность обратиться за получением гарантийного возмещения до 1 мая 2022 года (включительно) с приложением свидетельства о праве на наследство. Таким образом, в рассматриваемом случае принятие наследства не препятствовало подаче заявления на получение гарантийного возмещения и не может рассматриваться в качестве уважительной причины.

Если вкладчику отказали в выплате возмещения по уважительной причине после истечения срока выплаты из-за неправильно оформленного заявления или недостаточности документов, подтверждающих наличие уважительной причины, он может повторно подать заявление.

КФГД рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней со дня его поступления. За это время КФГД выплачивает сумму гарантийного возмещения либо отказывает вкладчику в выплате. Средства переводят вкладчику на его банковский счет, указанный в заявлении.

Вкладчик может подавать заявление на выплату по уважительной причине до момента, пока по банку не завершится весь ликвидационный процесс. Либо до момента, пока вкладчик не реализовал свое право на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов, в случае если после истечения срока выплаты невостребованная им сумма возмещения была перечислена в ЕНПФ.

КФГД перечисляет невостребованную сумму возмещения в ЕНПФ, если данные вкладчика (ИИН, ФИО) соответствуют сведениям, имеющимся в базе ЕНПФ. А также если у депозитора есть в ЕНПФ индивидуальный пенсионный счет с пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) добровольных пенсионных взносов.

Инвестиционный доход начисляется на невостребованную сумму вкладчиком. При этом невостребованная сумма гарантийного возмещения признается добровольным пенсионным взносом вкладчика и освобождается от налогообложения (за исключением начисленного инвестиционного дохода).

Если невостребованную сумму вкладчика перечислили на его счет в ЕНПФ, и на нее был начислен инвестиционный доход, при этом вкладчик обратился в КФГД за получением возмещения по уважительной причине, то в этом случае ему будет выплачена только сумма гарантийного возмещения согласно данным реестра депозиторов, без инвестиционного дохода.

В случае если у вкладчика нет уважительной причины для того, чтобы обратиться за получением гарантийного возмещения после завершения срока выплат, но его деньги были перечислены в ЕНПФ, то он их получит в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. Так, правом на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов обладают следующие лица: достигшие 50-летнего возраста; лица с инвалидностью; выезжающие или выехавшие на ПМЖ за пределы Казахстана иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством РК, подтверждающие намерение или факт выезда; имеющие пенсионные накопления в пределах сумм добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, не менее пяти лет.





