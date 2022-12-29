Как вести себя во время землетрясения

29 Декабря 2022, 14:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как вести себя во время землетрясения? При первых толчках землетрясения нужно выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются: обрушение отдельных частей зданий; падение битых стекол; оборванные электропровода; падение тяжелых предметов в квартире; пожары; неконтролируемое поведение людей при панике.

После землетрясения:

- окажите первую медицинскую помощь нуждающимся;

- освободите пострадавших из завалов, если для этого не требуется дополнительного снаряжения;

- включите радиоприемники;

- по мере возможности перекройте водопровод, газ и отключите энергоснабжение;

- не пользуйтесь открытым огнем;

- будьте осторожны, покидая помещение, где вы находились во время землетрясения.

- держите включенным радио, слушайте сигналы служб;

- не подходите к явно поврежденным зданиям и не входите в них;

- будьте готовы к повторным толчкам, наиболее опасными считаются в этом отношении первые два-три часа после землетрясения, хотя они могут случиться и через несколько суток, недель и даже месяцев. Чем больше времени прошло со времени первого землетрясения, тем меньше вероятность повторных толчков.

Также нужно заранее продумать план действий в случае обрушения здания и ознакомить с ним всех членов своей семьи. Разъяснить им порядок действий при внезапном обрушении и правили оказания первой медицинской помощи.

Обязательно иметь и хранить в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держать в надежном, хорошо изолированном месте. Не допускать нахождения в квартире без надобности газовых баллонов. Знать расположение электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды.

При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и сообщите в службу.

Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа. Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.

Фото: media.realitatea.net