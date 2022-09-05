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    Как вернуть деньги из страхового аннуитета в ЕНПФ

    5 Сентября 2022, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно Закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности» вводится ряд изменений в нормативные правовые акты, в том числе с 12 сентября 2022 года в статью 60 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

    Пунктом 14 статьи 60 Закона установлено, что лица, заключившие договор пенсионного аннуитета, вправе не ранее двух лет с даты его заключения обратиться в страховую организацию с заявлением об изменении условий договора в части уменьшения размера страховых выплат и возврата денег в ЕНПФ. Сумма денег, подлежащая возврату в ЕНПФ, равна разнице между выкупной суммой по договору пенсионного аннуитета на дату внесения в него изменений и суммой страховой премии, рассчитанной исходя из размера выплаты, определенного пунктом вторым статьи 59 Закона, на дату внесения изменений в договор пенсионного аннуитета.

    В страховой организации должна остаться сумма, обеспечивающая пожизненно размер месячной страховой выплаты не ниже 70 % от величины прожиточного минимума, действующей на дату внесения изменений в договор пенсионного аннуитета.

    Действие данного пункта распространяется также на правоотношения, возникшие из договоров пенсионного аннуитета, заключенных до введения в действие Закона.

    Для осуществления возврата денег в ЕНПФ вкладчику (получателю) с 12.09.2022 года

    следует обратиться в страховую организацию, с которой вкладчиком (получателем) заключен

    договор пенсионного аннуитета, с заявлением об изменении условий.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Страхование Экономика ЕНПФ Общество
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