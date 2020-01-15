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    Как вел себя курс тенге в 2019 году, рассказали в Нацбанке

    15 Января 2020, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном Банке подвели результаты курсовой политики за 2019 год и назвали факторы, которые будут влиять на курсообразование в 2020 году, передает МИА «Казинформ».

    «В первую очередь, необходимо отметить, что из-за снижения среднегодовой цены на нефть по сравнению с 2018 годом, мы наблюдали сокращение экспортной выручки. Реализация инвестиционных проектов, таких как газопровод Сарыарка, БАКАД, модернизация и замена оборудования на объектах нефтедобычи, увеличила импорт, а, следовательно, и спрос на иностранную валюту», - сообщила заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова.

    Курс тенге в прошедшем году находился под влиянием не только факторов внешнеторговой деятельности, то есть экспортных и импортных потоков.

    «Существенное давление на динамику оказывали и внутренние факторы, связанные с ростом спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц. В июне населением было приобретено наличной иностранной валюты на $1,3 млрд. Повышенный спрос на валюту был ожидаем Национальным Банком, учитывая, что происходили важные политические события в нашей стране», - отметила представитель Нацбанка.

    По ее словам, на фоне роста спроса при ограниченном предложении тенге большую половину 2019 года слабел. Сравнивая годовые объемы торгов на бирже в 2019 году с годом ранее, было отмечено снижение объемов чуть более, чем на 25%. Снизилась волатильность курса, что вызывало дополнительную обеспокоенность среди участников рынка и экспертов.

    «К концу 2019 года и на начало 2020 года сложились достаточно благоприятные условия для укрепления тенге: основные платежи по импорту завершились, цена на нефть возобновила рост на фоне частичного урегулирования торгового конфликта между США и КНР, кроме того валюты основных торговых партнеров, а также развивающихся стран также укреплялись», - сказала Молдабекова.

    Она отметила, что волатильность национальной валюты к концу года также восстановилась.

    «Ожидания по ослаблению национальной валюты не оправдались и исчерпали себя, что также частично отразилось на развороте тренда ослабления национальной валюты. С октября по конец года тенге укрепился с 390 до 378 или на 12 тенге. С конца ноября 2019 года мы действительно отмечаем усиление тренда по укреплению тенге, этому способствовали продажи экспортеров и, хоть и незначительные, но притоки зарубежных инвесторов на местный рынок государственных ценных бумаг», - добавила заместитель председателя Нацбанка.

    С 2015 года Национальный Банк проводит политику инфляционного таргетирования, которая сопровождается свободно плавающим курсом.

    «Динамика тенге, которую мы наблюдаем, является результатом баланса или дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке. 2019 год был отмечен повышенным спросом на валюту, что привело, по нашему мнению, к определенной недооцененности тенге», - заключила Молдабекова.

    Факторы влияния на курс тенге остаются прежними в 2020 году – это нефть, валюты торговых партнеров, платежный баланс, аппетит нерезидентов к тенге, спрос на валюту со стороны населения, бизнеса и квазигосударственного сектора и предложение от экспортеров и налоговые недели.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана Банки
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