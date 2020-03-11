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    Как ведутся снегоуборочные работы в столичном районе Байконыр

    11 Марта 2020, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для предотвращения паводковой ситуации в Нур-Султане коммунальные службы города ведут постоянный мониторинг потенциальных участков подтопления, очищают ливневые канализации и проводят уборку снега в жилых массивах. В частности, активно продолжается уборка и вывоз снега в жилых массивах Ондирис и Кирпичный, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Ежедневно по району Байконыр в снегоуборочных работах принимают участие около 300 рабочих и более 350 единиц спецтехники. Всего с начала зимы вывезено около 1 млн. кубометров снега.

    Также в рамках противопаводковых мероприятий проводится очистка арычно-лоточных и канализационных сетей.

    «Уборка снега на городских окраинах находится на особом контроле. На данный момент коммунальные службы работают на опережение ситуации. Помощь оказывают и жители, которые информируют нас о неубранном снеге в каких-либо местах. Наши основные точки – Лесозавод, Кирпичный и Казгородок. После каждого снегопада полностью очищаем территорию всего района. Конечно, никто не может дать стопроцентную гарантию, приложим максимум усилий, чтобы пережить сезон паводков без всякого ущерба», - сообщил аким района Байконыр Нурбол Нурсагатов.

    Сегодня на уборке и вывозе снега и наледи в столице задействовано 1577 дорожных рабочих и 1 328 единиц спецтехники, вывезен 37021 кубометр снега. Всего с начала зимнего периода на полигоны вывезено свыше 5 млн 800 тысяч кубометров снега, это в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

    Отметим, в настоящее время при столичном акимате создан штаб и утвержден комплексный план противопаводковых мероприятий. Определены 37 потенциальных мест подтопления, по каждому объекту закреплены ответственные лица.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Акимат Паводок
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