Как ведутся противопаводковые мероприятия в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, какие мероприятия проводятся против весеннего паводка. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В городе ведутся противопаводковые мероприятия: очищено более 26 тысяч п.м. арычно-лотковой сети, пропарено порядка 1900 метров труб, промыто более 800 метров коллектора. С начала зимнего периода коммунальные службы вывезли из столицы более 3,5 млн кубометров снега. Для снижения рисков подтопления разработан комплексный план мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод. Количество паводкоопасных участков в городе в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 21. В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов», - сообщил Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Как отметил градоначальник, перед ответственными госорганами поставлена задача уделить особое внимание очистке водопропускных сооружений, взять на контроль своевременную уборку снега на паводкоопасных участках и жилых массивах и др.



