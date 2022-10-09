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    Как в Жамбылской области заботятся о 1 245 детях-сиротах

    9 Октября 2022, 21:19

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Системная работа по выявлению и учету детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в Жамбылской области. Защита прав ребенка является одним из направлений деятельности отдела образования, осуществляющего функции опеки и попечительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации заместителя руководителя управления образования акимата Жамбылской области Айдын Досыбаевой, в регионе на сегодня проживают 442 276 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Из них 1 245 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году таковых было 1 295. Под опекой и попечительством находятся 930 детей, на патронатном воспитании 135. В 20 приемных семьях воспитываются 75 детей, это 18 детских домов семейного типа и две приемные семьи.

    В Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживают 64 ребенка, в детском доме «Үміт» - 8 детей. В областном Доме юношества зарегистрировано 66 подростков, но фактически проживают 39, из них 14 несовершеннолетних. В Центре предоставления специальных социальных услуг №4 воспитываются 19 детей.

    «Одно из основных направлений нашей работы - защита прав и законных интересов детей и повышение качества их жизни. Проводится системная работа по выявлению и учету несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, - отметил спикер. - В 2022 году выявлено и принято на первичный учет 120 детей. Из них 78 передано под опеку и попечительство. Одного ребенка взяли на патронатное воспитание. В учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещено 34 ребенка, для восьми детей ведутся работы по устройству в семью».

    Заместитель руководителя управления образования Айдын Досыбаева отметила, что в 2022 году семь выпускников спецучреждений, которые окончили 9-й класс средней общеобразовательной школы, выбрали специальности по интересам и поступили в жамбылские колледжи за счет грантов.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Общество
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