Как в Жамбылской области готовятся к паводкам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям по Жамбылской области на сегодняшний день приведены в полную готовность к оперативному реагированию в паводковый период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории области формирование значительных зон затопления возможно при выходе воды за пределы пойм рек Шу, Талас и Аса. Не исключено прохождение локальных грязеселевых потоков по рекам Каракунуз, Ргайты, Аспара, Мерке, Каракистак, Каинды, Аксай и Коксай. Это касается пяти предгорных районов (Жуалынский, Меркенский, Рыскуловский, Кордайский, Таласский). При резком повышении температурного фона возможны интенсивные склоновые стоки во всех районах области, а в связи с резким таянием снега можно ожидать большое поступление воды в водохранилища.

О том, как осуществляется подготовка сил и средств к паводкоопасному периоду, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал начальник ДЧС Жамбылской области, полковник гражданской защиты Ермек Момбаев.

«На территории области возможны подтопления в руслах рек Шу, Талас, Аса с повышением уровня воды, талыми и дождевыми водами в предгорных населенных пунктах. Имеется у нас 14 водохранилищ, представляющих потенциальную опасность для населенных пунктов и хозяйственных объектов области. Это Терс-Ащибулак, Тасоткель, Какпатас, Аккол, Ынталыталы, Караконыз и Кировское водохранилище, которое находится на территории Кыргызстана. В случае прорыва плотин этих водохранилищ может возникнуть угроза подтопления 72 населенных пунктов с численностью населения более 234 тысяч человек. Кроме того, выявлено 38 населенных пунктов, где возможны подтопления паводковыми и талыми водами.

- Ермек Жамбулович, какие наиболее крупные ЧС-ситуации, связанные с паводками, происходили на территории Жамбылской области?

- За последние 5 лет, с 2015 по 2021 годы, в регионе произошло семь происшествий, связанных с паводками и подъемом грунтовых вод. В Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском районах под водой оказались 104 жилых частных подворья, 25 жилых зданий. На протяжении 515 километров трассы республиканского значения, проходящей по Жамбылскому району, вода выходила на обочину, угрожая размывом дороги. Возникала угроза повреждения дамб на озерах Коныртобе Жуалынского и Акколь Таласского района. Затопило 20 метров автомобильной дороги местного значения в направлении «Шолдала - Дорожник» и 15 метров дороги «Акколь – Ушарал».

На днях, 12 января, в предгорьях Таласского района из-за осадков и таяния снега, в одном километре от села Майтобе, на 75 км трассы областного значения «Тараз – Каратау», через дорожное полотно прошел паводок. При этом угрозы подтопления населенных пунктов не было, движение транспорта не было нарушено.

- Что делается для того, чтобы предотвратить паводковые ситуации?

- Для снижения угрозы паводков в дорожной карте «Комплекс мер по предупреждению и ликвидации паводковых угроз на 2017 - 2020 годы» для защиты населенных пунктов области от паводков и талых вод запланировано проведение берегоукрепительных работ на 26 участках. Стоимость работ 8 млрд тенге за счет республиканского и местного бюджета. К 2020 году полностью завершены работы по 25 объектам.

Проведено берегоукрепление рек Аса в Жамбылском районе, Караконыз, Калгутты, Какпатас, Ргинты в Кордайском районе, реки Шу и моста вблизи сел Аксу, Оразалы батыр в Шуском районе. Углублена арычная система в шести селах Рыскуловского района. Разработаны кольцевые канавы для сел в Жуалынском районе, где вода поступает с гор и от талого снега. Отремонтированы водохранилища и 72 канала. Проведено берегоукрепление дамбы «Радай» в Мойынкумском районе.

Для того чтобы не было подтопления жилых домов, дворов и улиц в городе Таразе, были очищены каналы «Капал», «Карасу-1», «Карасу-2», «Сенкибай», «Ушбулак», «Туйте», «Базарбай», проведены работы по очистке осушительно-дренажных каналов «Дальняя Карасу» и «Тайвань». Разработана ПСД и проведена государственная экспертиза на проведение берегоукрепительных работ на реке Талас, проходящей по территории областного центра и населенных пунктов Жамбылского и Байзакского районов, общей протяженностью 25 км. Но из-за не выделения средств из республиканского бюджета это предложение не было поддержано. Поэтому департамент по ЧС области включил реализацию данного проекта в план развития территорий на 2021 - 2025 годы.

В рамках плана противопаводковых мероприятий очищено 142 км дренажных и оросительных каналов, 185 км арычной сети, отремонтировано 145 мостов и 789 водопропускных устройств на железных и автомобильных дорогах. Проведен ремонт пяти гидротехнических сооружений и 19 регулирующих устройств. В 2020 году в области проведена механическая очистка 380 км 38 каналов на сумму 380,1 млн тенге. В предгорных населенных пунктах проложены и очищены 32,7 км дренажных каналов, это Кордайский, Меркенский и Рыскуловский районы.

- Каково финансирование и материальное обеспечение противопаводковых мероприятий?

- На чрезвычайные ситуации из средств местных исполнительных органов области выделено 363,8 млн тенге, на неотложные затраты - 489,6 млн тенге. Для ликвидации последствий паводка заготовлено 143 тонны горюче-смазочных материалов, 11 тысяч тонн инертных материалов, 40 тысяч мешков. В составе сформированных групп сил и средств, задействованных для ликвидации последствий паводка 631 человек, 53 единицы техники, 10 плавсредств и 41 мотопомпа. При этом филиал ГУ «ЦМК» может выделить в ходе ЧС-ситуаций 18 человек и 4 единицы техники, департамент полиции области - 390 человек и 15 единиц техники, войсковая часть 5513 может предоставить 60 человек и три единицы техники, АО «Казавиаспас» - пять человек и вертолет ЕС-145.

- Отслеживается ли критическая наполняемость водохранилищ Жамбылской области?

- Шу-Таласская бассейновая инспекция и филиал РГП «Казводхоз» ведут мониторинг сброса воды из водохранилищ «Тасоткель» и «Терс-Ащибулак». Также совместно с Шу-Таласской бассейновой инспекцией ведется взаимодействие с департаментом водного хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики, на территории которой находится крупное Кировское водохранилище.

Всего на территории Жамбылской области расположено 156 гидротехнических сооружений. Из них в республиканской собственности находятся 36. Это 5 водохранилищ, две плотины, 11 гидроузлов, 18 магистральных каналов. В коммунальной собственности находятся 110 объектов. Это 25 водохранилищ, 79 прудов, шесть магистральных каналов. И в частной собственности на сегодняшний день числятся 9 объектов – два водохранилища, пять прудов и два магистральных канала.