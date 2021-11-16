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    Как в вузах Казахстана борются с плагиатом

    16 Ноября 2021, 13:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех университетах Казахстана установлены системы проверки на плагиат. Об этом рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас однодипломное образование неактуально. Поэтому разработан принцип пожизненного образования. Благодаря этой работе университеты будут принимать результаты неформального и информированного образования», - сказал в ходе заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

    По его данным, на высшие учебные заведения страны возлагается задача соблюдения требований академической честности. Таким образом предлагается бороться с проблемой плагиата.

    « У нас есть возможность отчислить студентов, нарушивших принципы академической честности. Во избежание некорректного копирования всех дипломных работ, письменных работ введена норма обязательной проверки, и во всех университетах установлены эти системы проверки», - пояснил глава Минобразования.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование Вузы МОН Асхат Аймагамбетов
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