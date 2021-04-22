Как в ВКО будет проходить туристический сезон в условиях коронавируса

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области гостиницы, дома отдыха, туристические базы и санаторно-курортные организации смогут работать в «желтой» зоне при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. В ходе онлайн пресс-конференции заместитель руководителя ДСЭК ВКО Сауле Слямгазина рассказала о требованиях к началу летнего отдыха 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК разрешена деятельность гостиниц, домов и баз отдыха, санаторно-курортных организаций в «желтой» и «зеленой» зонах. На предстоящий туристический сезон департамент санитарно-эпидемиологического контроля по ВКО планирует издание специального постановления, определяющее меры по предупреждению завоза и распространения коронавируса в туристическо-рекреационных зонах области.

В соответствии с проектом постановления владельцы или лица, ответственные за размещение людей в местах отдыха и проживания, расположенных в туристических и рекреационных зонах, перед возобновлением деятельности должны будут получить акт готовности к работе в условиях ограничительных мер. Данный документ выдается территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля по результатам проверки объекта мониторинговой группой в заявительном порядке.

Кроме того, владельцам необходимо получить акт соответствия санитарным нормам, выдаваемый в электронном формате с сайта www.infokazakhstan.kz.

Туристы, въезжающие из зон высокого риска, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Исключением являются дети до пяти лет, при условии наличии справки об отрицательном результате анализа у сопровождающих лиц. Для членом одной семьи, отдыхающей вместе, достаточно иметь лишь одну справку об отрицательном ПЦР-тестировании.

При этом заполняемость мест отдыха не должно превышать 80 процентов от проектной вместимости. В местах питания одновременно могут находиться не более половины посетителей. Социальная дистанция между крайними местами за столиками не должны быть меньше полутора метров.

Кроме того, сохраняются требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции во всех местах общего пользования, за исключением водоемов.

«Проект постановления сейчас направлен на согласование в аппарат акима ВКО и Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. Если Восточный Казахстан перейдет «красную» зону, то возможно дальнейшее ужесточение карантинных мер», – заключила Сауле Слямгазина.