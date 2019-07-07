Как в Таразе встречали детей туристического поезда «Туған елге саяхат»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Дня столицы археологический парк Древний Тараз широко распахнул свои двери и провел тематическое мероприятие, посвященное празднованию 21-ой годовщины столицы Казахстана, передает корреспондент МИА Казинформ.

Напомним, в 2011 году в Таразе был перенесен Центральный рынок, и на его месте начались археологические раскопки древнего городища Тараз. Археологи уже обнаружили порядка 50 тыс. артефактов VI-XII вв., средневековую цитадель, мечеть VIII-IX вв., медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. Исторический комплекс стоимостью 2,5 млрд тенге и площадью в 20 га вместил в себя входную арку, смотровую башню, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, этнографический музей, стеллу Таразсаздары, сквер Мынбулак. В единственном в Казахстане музее подобного рода представлены только экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз.

Мы приняли более 200 детей, - рассказала корреспонденту МИА Казинформ заместитель директора государственного историко-культурного музея-заповедника Памятники древнего Тараза Галия Алимжанова. - Дети прибыли на поезде со всех концов Казахстана, а также из Беларуси, России и Кыргызстана, в рамках второго сезона республиканского проекта Детский туристический поезд Туған елге саяхат - Путешествие к родной земле. Это дети, которые показали успехи в учебе, в спорте, победители творческого конкурса в этом проекте. Для них были организованы экскурсии по археологическому парку Древний Тараз.

Сотрудники государственного историко-культурного музея-заповедника Памятники древнего Тараза приготовили для детей археологическую выставку, на которой были представлены наиболее интересные и уникальные археологические экспонаты, найденные на территории раскопок городища Тараз.

Мы придумали для них конкурс на знание истории нашей столицы, на знание объектов, достопримечательностей города Нур-Султана. Наиболее знающие и активные получили от нас сувениры. Подготовили мы и фотовыставку знаковых мест столицы, а также истории нашего археологического парка. Ведь раскопки городища Древний Тараз посетили Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, открывший этот исторический объект, и Президент РК Касым-Жомарт Токаев. В экспозиции фотовыставки были представлены уникальные фотографии, посвященные визитам глав государства, - продолжила Галия Алимжанова. - И, конечно, в самом начале по законам гостеприимства мы встретили ребят традиционным казахским угощением, накрыли дастархан с баурсаками, куртом и традиционными напитками - кумыс и ашымык. А в заключение дети посмотрели мультфильм на историческую тему. На встречу с участниками туристического поезда Туған елге саяхат пришли пообщаться 21-летние таразцы - ровесники столицы. В ходе встречи прозвучала песня, написанная в честь столицы Казахстана.

Знакомство с объектами заповедника-музея Памятники древнего Тараза не ограничилось археологическим парком Древний Тараз. Маленьким гостям предложили побывать и на таких известных исторических объектах Жамбылской области, как мавзолеи Карахан, Айша-биби и комплекс Тектурмас. Наши экскурсоводы знакомили ребят с Таразом по пути следования от одного объекта к другому, рассказывая о достопримечательностях и истории нашего древнего города, - рассказала спикер.

Отметим, что республиканский проект Детский туристический поезд Туған елге саяхат - Путешествие к родной земле стартовал 1 июня этого года, в Международный день защиты детей. Проект направлен на всестороннее развитие подрастающего поколения, расширение кругозора и формирование бережного отношения к окружающей среде, воспитание патриотизма, а также ознакомление с историей страны через посещение исторических памятников и культурных объектов. Всего предполагается 3 сезона этого проекта. Третий сезон стартует 1 августа этого года.

Реализуют проект Детский туристический поезд Туған елге саяхат - Путешествие к родной земле компания Казахстан Темір Жолы и фонд развития социальных проектов Самрук-Казына траст.