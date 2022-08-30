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      Жамбылская область

    Как в Таразе отмечают День Конституции

    30 Августа 2022 00:19

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Разнообразными масштабными мероприятиями отмечают в Жамбылской области День Конституции Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата города Тараза, к этому дню были приурочены молодежные музыкальные вечера, проходившие в городском парке имени Кайрата Рыскулбекова.

    «На музыкально-поэтических мероприятиях «Summer FEST», «Конституция – залог будущего» собиравшаяся в парке молодежь города пела казахские патриотические песни. Желающие могли поделиться своими литературно-поэтическими произведениями. Оказалось, что в нашем городе живет много талантливых креативных молодых людей, которые любят музыку, литературу, пишут, декламируют свои стихи. А главное – они настоящие патриоты Казахстана, мечтающие принести пользу своей стране», - сообщила советник акима города Зарина Куатова.

    В честь празднования Дня Конституции во Дворце спорта «Тараз-Арена» имени Жаксылыка Ушкемпирова состоялась спартакиада среди рабочей молодежи. Прошли соревнования по мини-футболу, армрестлингу, перетягиванию каната и гиревому спорту была проведена спартакиада. В состязаниях участвовали около 250 человек, объединенных в 20 команд.

    В общекомандном зачете победителем стала команда «Астана». По итогам спартакиады победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами городского отдела спорта. Организаторами спортивного мероприятия выступили отдел физической культуры и спорта акимата города Тараза и Молодежный ресурсный центр городского отдела внутренней политики.

    Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, в центральном концертном зале «Баласағұн» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции.

    «Конституция является основой стабильности и динамичного развития Казахстана, прочным фундаментом обеспечения мира и согласия в стране, - сказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. - День Конституции - один из самых главных праздников для каждого гражданина нашей страны. Основной Закон – важнейший гарант нашей независимости и государственности. Опираясь на ключевые положения Конституции, успешно и динамично развивается и наш регион. Сохраняется положительная тенденция в социально-экономическом развитии, в промышленности, сельском хозяйстве. Жители священной аулиеатинской земли уверенно смотрят в будущее».

    Наградными знаками «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», почетными грамотами и благодарственными письмами акима области наградили жамбылцев, которые своими достижениями вносят вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление общественного согласия.

    Праздничным концертом артистов областной филармонии имени Кенена Азербаева завершился торжественный вечер, посвященный Дню Конституции Республики Казахстан.


    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область День Конституции
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