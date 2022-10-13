Как в столице решаются вопросы долгостроев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К 2019 году в столице насчитывалось 16 тысяч семей-дольщиков, которые годами ждали свои квартиры. За три года подавляющее большинство из них отпраздновали долгожданное новоселье, вопросы трех тысяч решатся уже в этом и следующем году. Подробнее об этом рассказано в документальном фильме «Комфортный город», который вышел на телеканале Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На естественном желании людей обзавестись собственным жильем сыграли недобросовестные застройщики. К 2019 году в Астане насчитывалось более 150 проблемных долевых объектов, 16 тысяч семей оказались и без денег, и без недвижимости.

«Я купила квартиру в 2014 году для мамы. Но, увы, попала в руки недобросовестных застройщиков. Таких нас были тысячи, было очень стыдно перед мамой, что я не могу сдержать свое обещание перевезти ее поближе к себе», - рассказывает свою историю астанчанка Гульнара Исабаева.

В одних долгостроях не было проектно-сметной документации, в других квартиры были проданы дважды, а иногда и трижды, в-третьих был поднят каркас, который оказался аварийным. Были и такие объекты, где все работы замерли на уровне котлована. По каждому из них был составлен пошаговый план мероприятий. Причем владельцы недвижимости могли контролировать ход работ.

«Государство в рамках программы «Нурлы жер» нам предоставило возможность построить собственный дом в течение двух лет. Мы проект разработали, положительное заключение госэкспертизы получили. Алгоритм был отработан, я не приходила и не металась из кабинета в кабинет, воспринимали нас не как людей с улицы, а как коллег и партнеров. 30 ноября 2021 года мы получили наконец-то ключи. Я своей квартиры ждала больше 8 лет. Это для меня очень большая радость», - поделилась Исабаева.

Отметим, наболевший вопрос с лета 2019 года решили для 14 тысяч семей. По двум тысячам продолжаются работы. По оставшимся объектам долевого строительства утверждён пошаговый план мероприятий. По поручению Главы государства ведется системная работа по завершению долгостроев.

Фото: gov.kz