Как в столице решают вопрос перегруженности школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство девяти школ завершат до конца текущего учебного года в Астане. О возведении новых школ и создании ученических мест во время онлайн-брифинга проинформировал заместитель акима столицы Есет Байкен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Сеть общеобразовательных школ в столице ежегодно увеличивается.

«На сегодня в столице функционируют 162 школы с общим контингентом обучающихся 237 тысяч детей. Из них 99 государственных, 56 частных и 7 республиканских школ. Для сокращения дефицита ученических мест акиматом города за последние 3 года введено в эксплуатацию 35 школ на 70 тысяч ученических мест», - сообщил заместитель акима города.

В текущем году в Астане ведется строительство 9 школ на 18 тысяч мест, одну из них введут в эксплуатацию до конца декабря, остальные 8 планируется открыть до конца учебного года (2022-2023).

В 2023 году в городе начнется строительство еще 13 школ на 20 тысяч мест. Также в рамках проекта «Комфортная школа» планируется построить 25 учебных заведений на 100 тысяч мест (в две смены) до 2026 года. Сейчас уже определены земельные участки под строительство, также прорабатывается план реализации проектов.

«Принятые меры позволят решить не только текущую проблему перегруженности школ, но и в будущем полностью исключат вопросы дефицита мест. Приоритетным направлением является обеспечение безопасности детей в организациях образования. Для обеспечения безопасности школы оснащены 100% цифровым видеонаблюдением. Камеры и кнопки сигнализации подключены к единому ситуационному центру акимата города и Центру оперативного управления департамента полиции», - сказал Есет Байкен на брифинге.





Фото: gov.kz