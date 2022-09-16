Как в Семее отпразднуют День города

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Празднование Дня города 18 сентября начнется с Абай-марафона. Прикоснуться к истории смогут жители и гости города, посмотрев достопримечательности, на этот раз в спортивном формате забега через весь город. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Преодолеть можно будет одно из трех расстояний: 3, 5 и 10 километров. Старт забега — на площади Абая. Маршрут: улица Абая, Подвесной мост, Турлыханова, кольцевая развязка левого берега, Танирбергенова, автогужевой мост, Шмидта с выходом на улицу Абая.

С 9 утра на набережной пройдут выставки, конкурсы юных спортсменов, турниры по шахматам, конкурсы рисунков, флешмобы. День открытых дверей состоится в музее Невзоровых, музее Абая, историко-краеведческом и музее Достоевского.

На Арбате запланирована передвижная выставка историко-краеведческого музея «Семей - путешествие в прошлое». На центральной площади можно будет увидеть книжную выставку, библиокафе, город мастеров этнокультурных центров Дома Дружбы, площадку для онлайн-поздравлений горожан, передвижную выставку, посвященную 125-летию М.Ауэзова. Запланированы фестиваль талантливой молодежи Jastar fest и праздничный концерт и салют. В этот же день планируется открыть новое общественное пространство под подвесным мостом в Семее. Это новая точка притяжения с воркаут-зонами, стрит-артом, скейт-парком, паркур-площадкой. Заброшенный ранее пустырь превратили в комфортную зону для спорта и отдыха. Серые бетонные колонны и стены разукрасили в стиле стрит-арта. Подмостовое пространство разделено на части: есть спортивная зона для стритбола, фитнес-зона и детская игровая площадка. Предусмотрели скейт-парк, паркур-площадку, качели, балансиры и мини-скалодромы.

Ближе к набережной реки Иртыш будут работать павильоны уличного питания со столиками и барной стойкой. Все это с установкой освещения и уличной мебелью. Для удобства и безопасности горожан предусмотрели приподнятые пешеходные переходы. Общая площадь нового общественного пространства — 3500 м2.

Всего по городу в этом году создается 12 новых общественных пространств. В честь Дня города и образования Абайской области , а также в честь 125-летия Мухтара Ауэзова в городе Семее состоится и I-й детский футбольный турнир.

Фото: semeynews.kz