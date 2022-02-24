Как в Сарани появилась бумажная промышленность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Утончённая красота», «Брызги шампанского» – грацию и музыку можно выразить и в бумажной индустрии. С такими названиями выпускают праздничные и цветные салфетки на заводе в Сарани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Вообще, ассортимент предприятия большой – от разных видов туалетной бумаги и салфеток, бумажных полотенец до покрытий на унитаз.

Молодая компания Sunpaper несколько лет назад перебазировала свою промышленную площадку из Алматы в моногород Карагандинской области. На месте бывшей автобазы отстроили цеха с современным оборудованием.

«Утончённая красота», «Брызги шампанского» – грацию и музыку можно выразить и в бумажной индустрии. С такими названиями выпускают праздничные и цветные салфетки на заводе в Сарани.

Вообще, ассортимент предприятия большой – от разных видов туалетной бумаги и салфеток, бумажных полотенец до покрытий на унитаз.

Молодая компания Sunpaper несколько лет назад перебазировала свою промышленную площадку из Алматы в моногород Карагандинской области. На месте бывшей автобазы отстроили цеха с современным оборудованием.

– Здесь находилась автобаза, после развала её закрыли. Территория переходила из рук в руки: то пластиковые окна делали, то были различные строительные компании. Площадка приходила в упадок. В 2014 году территорию выкупила наша компания. Провели восстановительные работы, реконструкцию зданий, подготовку цехов, склада. После завершения первого этапа начали перевозить станки из Алматы в Сарань и постепенно запускать производство. С конца 2017 года производство полностью передислоцировалось сюда. Сейчас в Алматы и Нур-Султане действуют филиалы, – рассказал Игорь Пехтерев, менеджер по производству ТОО «Sunpaper».

Начинали с профессиональной продукции для сектора HoReCa – гостинично-ресторанного бизнеса. Стали производить бумажные изделия для использования в общественных местах: салфетки, листовые бумажные полотенца, туалетную бумагу «джамбо». В Казахстане никто этим не занимался, удалось занять свою нишу.

Отечественная продукция оказалась востребована. Её качество не уступает импортным товарам.

Со временем обновился парк станков, вырос ассортимент, прибавилось корпоративных клиентов. Сегодня салфетки, бумажные полотенца местного производства можно купить себе домой – их продают супермаркеты.

Игорь Пехтерев провёл по цехам и показал бумажное производство изнутри.

– Когда я устроился сюда, думал: что сложного – взять один большой ролл бумаги и размотать его на маленькие рулоны. На самом деле очень много технических нюансов, в том числе и правильно обеспечить тиснение и ламинирование слоёв бумаги для придания мягкости. Мы производим продукцию только из 100-процентной целлюлозы. Этим обусловлено её качество, – говорит менеджер.

На заводе в Сарани работает порядка 80 человек. Коллектив в основном молодой. Большая часть – женщины, они стоят на конвейере, трудятся укладчицами-упаковщицами. Обслуживание станков – это в основном по мужской части.

– Соотношение 60 на 40 в пользу женщин. Сам я устроился сюда, будучи выпускником Центрально-Казахстанской академии. Отрасль не такая широкая, в Карагандинской области мы одни. Специалистов готовим под себя и стараемся сделать для работников максимально комфортные условия. Бесплатное питание, рабочий автобус доставляет на предприятие и домой после смены, – отметил Игорь Пехтерев.

Работу здесь нашли не только жители Сарани, но и близлежащих посёлков.

«Утончённая красота», «Брызги шампанского» – грацию и музыку можно выразить и в бумажной индустрии. С такими названиями выпускают праздничные и цветные салфетки на заводе в Сарани.

Вообще, ассортимент предприятия большой – от разных видов туалетной бумаги и салфеток, бумажных полотенец до покрытий на унитаз.

Молодая компания Sunpaper несколько лет назад перебазировала свою промышленную площадку из Алматы в моногород Карагандинской области. На месте бывшей автобазы отстроили цеха с современным оборудованием.

– Здесь находилась автобаза, после развала её закрыли. Территория переходила из рук в руки: то пластиковые окна делали, то были различные строительные компании. Площадка приходила в упадок. В 2014 году территорию выкупила наша компания. Провели восстановительные работы, реконструкцию зданий, подготовку цехов, склада. После завершения первого этапа начали перевозить станки из Алматы в Сарань и постепенно запускать производство. С конца 2017 года производство полностью передислоцировалось сюда. Сейчас в Алматы и Нур-Султане действуют филиалы, – рассказал Игорь Пехтерев, менеджер по производству ТОО «Sunpaper».

Начинали с профессиональной продукции для сектора HoReCa – гостинично-ресторанного бизнеса. Стали производить бумажные изделия для использования в общественных местах: салфетки, листовые бумажные полотенца, туалетную бумагу «джамбо». В Казахстане никто этим не занимался, удалось занять свою нишу.

Отечественная продукция оказалась востребована. Её качество не уступает импортным товарам.

Со временем обновился парк станков, вырос ассортимент, прибавилось корпоративных клиентов. Сегодня салфетки, бумажные полотенца местного производства можно купить себе домой – их продают супермаркеты.

Игорь Пехтерев провёл по цехам и показал бумажное производство изнутри.

– Когда я устроился сюда, думал: что сложного – взять один большой ролл бумаги и размотать его на маленькие рулоны. На самом деле очень много технических нюансов, в том числе и правильно обеспечить тиснение и ламинирование слоёв бумаги для придания мягкости. Мы производим продукцию только из 100-процентной целлюлозы. Этим обусловлено её качество, – говорит менеджер.

На заводе в Сарани работает порядка 80 человек. Коллектив в основном молодой. Большая часть – женщины, они стоят на конвейере, трудятся укладчицами-упаковщицами. Обслуживание станков – это в основном по мужской части.

– Соотношение 60 на 40 в пользу женщин. Сам я устроился сюда, будучи выпускником Центрально-Казахстанской академии. Отрасль не такая широкая, в Карагандинской области мы одни. Специалистов готовим под себя и стараемся сделать для работников максимально комфортные условия. Бесплатное питание, рабочий автобус доставляет на предприятие и домой после смены, – отметил Игорь Пехтерев.

Работу здесь нашли не только жители Сарани, но и близлежащих посёлков.

– Я по образованию техник-строитель. Получив эту специальность, родила ребёнка, была в декрете. Услышала, что открывается новое производство, решила попробовать. Работаю здесь с самого основания. Ничуть не жалею, что сменила профессию. Освоила новое оборудование. А до этого и не представляла, как это интересно, – поделилась укладчица-упаковщица Ольга Могильникова.

Павел Заночи выучился в Саранском гуманитарно-техническом колледже на слесаря-механика. И сразу же смог устроиться на Sunpaper.

– Сначала был простым оператором. Сейчас машинист машины по производству изделий из бумаги 4-го разряда, работаю на конвертере большой линии по производству бумажной продукции. Получил высшее техническое образование. От моей квалификации зависит многое. Я должен следить за качеством изделий, чтобы они соответствовали определённому стандарту, – говорит специалист.

«Утончённая красота», «Брызги шампанского» – грацию и музыку можно выразить и в бумажной индустрии. С такими названиями выпускают праздничные и цветные салфетки на заводе в Сарани.

Вообще, ассортимент предприятия большой – от разных видов туалетной бумаги и салфеток, бумажных полотенец до покрытий на унитаз.

Молодая компания Sunpaper несколько лет назад перебазировала свою промышленную площадку из Алматы в моногород Карагандинской области. На месте бывшей автобазы отстроили цеха с современным оборудованием.

– Здесь находилась автобаза, после развала её закрыли. Территория переходила из рук в руки: то пластиковые окна делали, то были различные строительные компании. Площадка приходила в упадок. В 2014 году территорию выкупила наша компания. Провели восстановительные работы, реконструкцию зданий, подготовку цехов, склада. После завершения первого этапа начали перевозить станки из Алматы в Сарань и постепенно запускать производство. С конца 2017 года производство полностью передислоцировалось сюда. Сейчас в Алматы и Нур-Султане действуют филиалы, – рассказал Игорь Пехтерев, менеджер по производству ТОО «Sunpaper».

Начинали с профессиональной продукции для сектора HoReCa – гостинично-ресторанного бизнеса. Стали производить бумажные изделия для использования в общественных местах: салфетки, листовые бумажные полотенца, туалетную бумагу «джамбо». В Казахстане никто этим не занимался, удалось занять свою нишу.

Отечественная продукция оказалась востребована. Её качество не уступает импортным товарам.

Со временем обновился парк станков, вырос ассортимент, прибавилось корпоративных клиентов. Сегодня салфетки, бумажные полотенца местного производства можно купить себе домой – их продают супермаркеты.

Игорь Пехтерев провёл по цехам и показал бумажное производство изнутри.

– Когда я устроился сюда, думал: что сложного – взять один большой ролл бумаги и размотать его на маленькие рулоны. На самом деле очень много технических нюансов, в том числе и правильно обеспечить тиснение и ламинирование слоёв бумаги для придания мягкости. Мы производим продукцию только из 100-процентной целлюлозы. Этим обусловлено её качество, – говорит менеджер.

На заводе в Сарани работает порядка 80 человек. Коллектив в основном молодой. Большая часть – женщины, они стоят на конвейере, трудятся укладчицами-упаковщицами. Обслуживание станков – это в основном по мужской части.

– Соотношение 60 на 40 в пользу женщин. Сам я устроился сюда, будучи выпускником Центрально-Казахстанской академии. Отрасль не такая широкая, в Карагандинской области мы одни. Специалистов готовим под себя и стараемся сделать для работников максимально комфортные условия. Бесплатное питание, рабочий автобус доставляет на предприятие и домой после смены, – отметил Игорь Пехтерев.

Работу здесь нашли не только жители Сарани, но и близлежащих посёлков.

– Я по образованию техник-строитель. Получив эту специальность, родила ребёнка, была в декрете. Услышала, что открывается новое производство, решила попробовать. Работаю здесь с самого основания. Ничуть не жалею, что сменила профессию. Освоила новое оборудование. А до этого и не представляла, как это интересно, – поделилась укладчица-упаковщица Ольга Могильникова.

Павел Заночи выучился в Саранском гуманитарно-техническом колледже на слесаря-механика. И сразу же смог устроиться на Sunpaper.

– Сначала был простым оператором. Сейчас машинист машины по производству изделий из бумаги 4-го разряда, работаю на конвертере большой линии по производству бумажной продукции. Получил высшее техническое образование. От моей квалификации зависит многое. Я должен следить за качеством изделий, чтобы они соответствовали определённому стандарту, – говорит специалист.

Предприятие – участник государственных программ развития моногородов, «Дорожная карта бизнеса». В этом году здесь запланировали новый проект – сейчас сырьё закупают за рубежом, а будут самостоятельно изготавливать бумажную основу. По расчётам, это позволит увеличить мощности завода до 21,4 тыс. тонн бумажной продукции в год.