Как в РгК «Юг» решают социальные вопросы военнослужащих

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Социальные вопросы жизни военнослужащих и их семей, обустройство инфраструктуры Гвардейского гарнизона являются одними из приоритетных в региональном командовании «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О позитивных переменах и заботе руководства РгК «Юг» о жителях отдаленных гарнизонов рассказала руководитель пресс-службы армейского ведомства подполковник Дина Мухаринова.

«В военном городке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области во дворах реконструировано двенадцать детских игровых площадок для детей военнослужащих, высажено две с половиной тысяч саженцев, а через месяц откроется кинотеатр. Эти и другие позитивные перемены в обустройстве городка жители гарнизона обсудили на встрече с командующим войсками регионального командования «Юг» генерал-майором Кайдаром Каракуловым», - рассказала она.

По словам спикера, в ходе своих служебных командировок в отдаленные гарнизоны, при проверке хода боевой подготовки, командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов всегда выделяет время для встречи с членами семей военнослужащих, полагая, что их настроение является индикатором морально-психологического состояния в воинских коллективах. И наличие благоприятных условий для проживания семей военных – один из наиболее важных факторов, обеспечивающих стабильность, благополучие и здоровый климат в армейской среде.

«Находясь целыми днями на службе, на дежурствах, военнослужащие должны быть уверенными, что дома налажен быт, для детей есть условия для игр во дворе, а подростки заняты интересными и полезными увлечениями, – отметил командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов. – С этой целью мы и уделяем пристальное внимание обустройству жизни в военных городках».

Накануне командующий войсками регионального командования «Юг» закрепил территории военного городка за каждой воинской частью Гвардейского гарнизона. С помощью военных были восстановлены детские игровые комплексы. Сейчас сотрудники районной эксплуатационной части ведут подготовку к открытию двух танцевальных площадок для молодежи, где ребята могли бы проводить вечера. В скором времени будет запущен еще и детский бассейн. Теперь дети военнослужащих смогут не только посещать шесть спортивных секций, но и заниматься плаванием.

О том, что обещания командующего войсками регионального командования «Юг» не расходятся с делом, подтверждает и тот факт, что практически решился ранее поднятый жителями вопрос о маршрутных автобусах. Начальником Гвардейского гарнизона полковником Талгатом Уразалиевым уже достигнута договоренность с акиматом Кордайского района о запуске в ближайшее время маршрутных автобусов между гарнизоном и селом Отар, где проживает немало военнослужащих, а также о маршруте между воинскими частями и военным городком.

Позитивным сдвигом жители военного городка называют и новый принцип справедливого распределения и выделения служебных квартир. В соответствии с приказом Министра обороны теперь жилищные комиссии возглавляет не начальник районной эксплуатационной части, а начальник гарнизона.

Буквально на днях состоялось первое заседание новой жилищной комиссии Гвардейского гарнизона, которую возглавил начальник гарнизона полковник Талгат Уразалиев. В открытой обстановке были рассмотрены все списки «очередников» на служебное жилье и распределено 25 служебных квартир. Предстоящее новоселье будет не последним в этом городке. В следующем году в эксплуатацию будут запущены два многоэтажных построенных жилых дома, и еще 240 семей поселятся в служебных квартирах.

«Есть еще много вопросов социально-бытового направления, которые необходимо решать, и мы целенаправленно и пошагово будем их решать, – заверил командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов. – Этим вопросам большое внимание уделяет руководство Министерства обороны. Создание благоприятных условий для жизни военнослужащих и членов их семей остается для нас приоритетным направлением. Когда налажен быт и созданы условия для культурного досуга, то и служба, и сама жизнь в военном городке проходят легче и интереснее!».