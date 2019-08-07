Как в Норвегии почтили жертв атомной бомбардировки Хиросимы

ОСЛО. КАЗИНФОРМ – В эти дни исполняется 74 года с момента атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки в конце Второй мировой войны. Хиросима стала первым в истории городом, на который 6 августа 1945 года была сброшена атомная бомба. День памяти жертв этой катастрофы отмечают в различных уголках планеты. Не стала исключением и Норвегия.

Движение «Нет ядерному оружию» организовало мирныймитинг «Aldri mer Hiroshima» (Не повторим Хиросиму), который собрал представителей различныхполитических партий, НПО, религиозных деятелей, ученых, дипломатов, журналистов.

Символично и то, что митинг состоялся на столичнойплощади Осло у специально заложенного камня с эпицентра первого ядерного взрывав истории человечества, который был привезен еще в годы «холодной» войны многолетнимлидером норвежскогоантиядерного движения Оле Андресом Копрейтором.

В своих речах представители политических партийотмечали, что нынешняя система сдерживания в современном глобальном мире весьмаусловна. А представитель НПО «Врачи против атомного оружия» подчеркнул, что «сегоднядостаточно использовать лишь 0,5% от мирового запаса ядерного оружия, чтобывывести нашу планету из равновесия».

В свою очередь, представители молодежного крыла движения «Международная кампания по запрещению ядерногооружия» (ICAN) – лауреата Нобелевскойпремии мира 2017 года подчеркнули, что «передовые технологии предоставляютвозможность попадания ядерного оружия в руки случайных лиц».

Завершился митинг совместнымисполнением его участников песней протеста «We Shall Overcome» («Преодолеем!»),которая, по мнению Библиотеки американского Конгресса, является «самым мощным музыкальныморужием ХХ века».

Автор: Ильяс Омаров