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    Как в Минсельхозе будут решать вопросы импортозамещения

    12 Октября 2021, 13:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, как будут решаться вопросы импортозамещения и обеспечения внутреннего рынка продуктами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как показала пандемия коронавируса обеспечение внутреннего рынка является первостепенной задачей. Поэтому, наряду с приоритетной экспортной политикой, будут комплексно решаться вопросы импортозамещения. Министерством определены самые импортируемые позиции – это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба. На сегодняшний день по каждому из этих направлении определены и реализуются конкретные инвестпроекты», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    «Для достижения поставленной цели будет реализован ряд мер господдержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка. В результате к 2024 году обеспеченность по этим видам продукции за исключением сахара составит 100%, а по сахару – 80%», - сказал глава Минсельхоза.

    Также министр отметил, что в целях снижения импортозависимости и повышения экспорта животноводческой продукции будет продолжен переход на интенсивное животноводство. Для этого планируется увеличение объемов кредитования фермерских хозяйств на приобретение скота, стимулирование кормопроизводства, развитие отгонного животноводства и инфраструктуры пастбищ, а также стимулирование внедрения современных методов селекции, в том числе искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов. Данная мера, как пояснил глава ведомства, позволит обеспечить 100% загрузку мощностей перерабатывающих предприятий, а также повысить продуктивность скота и птицы.

    Напомним, по поручению Главы государства Министерством сельского хозяйства разработан Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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