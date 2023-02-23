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    Как в кино – казахстанский спасатель о последствиях землетрясений в Турции

    23 Февраля 2023, 15:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны Рахат Кендыбаев поделился впечатлениями от участия в спасении людей в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приехав в Турцию, мы направились в штаб, обсудили кое-какие детали касательно работы. Когда мы попали на объект, не покидало чувство, что все здесь, как в кино. Не верилось, что это реальность. Все большие дома там, высотой в 7-8 этажей, попадали. Было очень жалко людей. Жители разрушенных домов жили в палатках на улицах. Первые два-три дня мы работали по 24 часа в сутки. В первый же день мы нашли троих выживших – мужчину и двух женщин, одна из которых была пожилой», - рассказал Рахат Кендыбаев корреспонденту Казинформа.

    Спасатель также отметил, что смотреть на происходящее было тяжело в психологическом плане.

    «Видя все это, любой человек может получить психологическую травму. Но мы вследствие своей работы становимся более устойчивыми, мы видим такое и в других местах. Но мы стараемся не показывать своих эмоций людям, даже если тяжело. Особенно тяжело вытаскивать из-под завалов маленьких детей, женщин. Потому что очень жалко», - добавил Р. Кендыбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МЧС ДЧС Землетрясение в Турции
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