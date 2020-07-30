Как в Казахстане выстраивают инструменты инвестирования, рассказали эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вебинар «Фандрайзинг в МФЦА», направленный на продвижение услуг МФЦА в качестве платформы для привлечения средств в инвестиционные проекты, состоялся в рамках «Online Astana Finance Days 2020». В ходе вебинара основатель и председатель правления iKapitalist Ltd Нурбек Раев рассказал, как компания предлагает инструменты инвестирования, передает МИА «Казинформ».

«Мы видим большой спрос со стороны предприятий. Компании сейчас столкнулись с тем, что после девальвации, прошедшей в марте, большое количество активов потеряли свою стоимость и банки их перестали принимать. iKapitalist Ltd интересен предпринимателям тем, что мы не отталкиваемся от залогов. Мы оцениваем именно зрелость и устойчивость самого бизнеса. А также, настаиваем на том, чтобы основатель компании предоставлял личную гарантию», - сказал Нурбек Раев.

Он отметил, что со стороны инвесторов также идет большой спрос. Данный показатель глава компании объяснил тем, что сейчас из-за ситуации пандемии коронавируса все больше людей потеряли работу или переходят на сокращенный рабочий режим, поэтому необходимо задумываться о дополнительных альтернативных источниках финансирования.

«Инвестиции от 20 до 25% годовых представляют большой интерес. При существующем рынке уровня курса тенге, уровень девальвации мы для себя спрогнозировали до 420 тенге. По большему счету этот курс держится. Основная масса наших инвесторов - казахстанцы. Уже кстати начали появляться иностранные граждане, которые проживают на территории Республики Казахстан и у которых есть налоговый идентификационный номер. Средний возраст инвесторов составляет 38 лет. Самым молодым инвесторам - 23-35 лет, а возраст взрослых инвесторов составляет 61 год. Для нас это было интересным, потому что мы предполагали, что наша аудитория будет значительно моложе. В итоге выяснилось, что это достаточно зрелая аудитория», - поделился председатель краудфандинговой платформы.

Также по словам Нурбека Раева, в компании большой упор делают на взаимосвязь инвесторов и предпринимателей на постоянной основе.

«Если вы инвестировали в сделку, то мы стараемся один раз в месяц организовывать онлайн-встречу с основателями и инвесторам. Они могут при онлайн-общении также задавать вопросы, общаться, видеть те проблемы, с которыми сталкивается предприниматель. Мы изначально фокусировались на сделках предоставления оборотного капитала, исполнения договоров и развития бизнеса, то на сегодняшний день, естественно, о развитии бизнеса речи быть может. Пока финансирование по этому делу не предоставляем. Пока сделки идут по исполнению договоров. Если компания выиграла тендер на исполнение работ для крупной национальной или иностранной компании (работающей в Казахстане), то мы рассматриваем, насколько компания объективно может выполнить свои обязательства», - отмечает спикер.

Одним из главных вопросов сегодняшнего дня является влияние пандемии COVID-19 в работе компаний. Так, отмечая деятельность платформы, Нурбек Раев рассказал, что первые две сделки компании были завершены перед пандемией коронавируса.

«Когда началась пандемия, мы поняли, что нам необходимо было переходить на онлайн-режим работы. В марте и апреле мы работали над тем, чтобы переделать платформу на электронный вид. В мае мы выпустили сделки по большему счету, и всю документацию можно было сделать в электронном виде: от встречи с основателями в онлайн-режиме, ознакомление документации, подписание договора с помощью ЭЦП», - рассказал Н. Раев.

Вместе с тем в компании планируют предложить новый инструмент введения долговых ценных бумаг (debentures). По словам председателя iKapitalist Ltd, данная мера позволит активизировать вторичный рынок.

В ходе вебинара заместитель председателя правления АО «Казына Капитал Менеджмент» Асет Сагимбеков также поделился, как компания на фоне пандемии прогнозирует свои планы до конца года.

«К примеру, есть компании, на которых вообще не повлиял (пандемия коронавируса - прим. автора). У нас в портфеле есть такие предприятия, как птицефабрика в Усть-Каменогорске, работа которой во время пандемии не сократилась, а даже показала рост. В нашем портфеле также есть лаборатория «INVIVO», которая проводит тестирование по различным анализам, и в связи с ситуацией COVID-19 работа организации на сегодня перегружена. В то же время, компания в строительном секторе «Politerm» столкнулась с определенными сложностями со сбытом. Есть портфельные компании, на деятельность которых пандемия COVID-19 не повлиял, а есть компании которые подверглись. В дальнейшем мы проводим экспертизу, как будет влиять коронавирус на ситуацию», - отметил А. Сагимбеков.

Отметим, что «Казына Капитал Менеджмент» - фонд фондов прямых инвестиций. Миссия - развитие инфраструктуры прямых инвестиций в капитал в целях содействия устойчивому развитию экономики Казахстана. В настоящее время в компании включены 15 фондов прямых инвестиций с капитализацией 2,7 млрд долларов. Фонды АО «Казына Капитал Менеджмент» предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности

«Мы в прошлом году профинансировали первый пилотный проект по строительству сухих складов на территории СЭЗ «Хоргос». Сумма проекта - порядка 20 млн долларов. Второй проект - крупный и знаковый и о нем узнаете в ближайшее время», - вместе с тем добавил заместитель председателя компании.

В вебинаре принял участие и генеральный директор China Construction Bank Corporation, филиала в Нур-Султане Ван Сунхуа, который рассказал, как корпорация работает на территории Казахстана.

«Мы являемся одним из ведущих банков в мире и хорошо представлены в Центральной Азии. Основная стратегия нашего банка заключается в предоставлении комплексных финансовых услуг и продуктов на основании высочайших стандартов. Кроме того, мы стремимся оказать поддержку МФЦА. Мы также обращаем внимание на сектор финансовых технологий, также стремимся оказать поддержку малым и средним предприятиям. Мы работаем в ряде стран центральноазиатского региона и работаем со всеми основными валютами», - сказал Ван Сунхуа.

Отметим, что China Construction Bank Corporation ведет различные проекты в рамках программ «Один пояс и Один путь», а также «Нурлы жол». По словам гендиректора столичного филиала, организация оказывает поддержку в инвестициях и предоставляет консалтинговые услуги.

«Что касается нашего сотрудничества с МФЦА и биржей AIX, мы недавно выпустили первые облигации в китайской валюте - юанях. Мы также планируем дальше развивать финансовое сотрудничество между Китаем и Казахстаном. Мы планируем получить статус клирингового банка МФЦА», - считает Ван Сунхуа.