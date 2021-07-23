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    Как в Казахстане внедряется электронная система оплаты проезда в общественном транспорте

    23 Июля 2021, 13:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под координацией Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами, в рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан и реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» внедряется Электронная система оплаты проезда в общественном транспорте городов республиканского и областного значения. Об этом перелает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Внедрение электронной оплаты позволит создать современный инструмент по приему платежей в общественном транспорте, внедрить современные инновационные технологии, улучшить эффективность работы пассажирского транспорта, а также вывести денежные средства из теневой экономики за счет минимизации недобросовестных действий обслуживающего персонала.

    Система оплаты в общественном транспорте полностью функционирует в 12 городах - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Кокшетау, Атырау, Актау, Тараз, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Костанай, Актобе, Павлодар, частично в четырех городах – Уральск, Кызылорда, Петропавловск, Туркестан.

    До конца / года планируется внедрение электронной системы оплаты в городе Караганде.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Транспорт Цифровой Казахстан
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