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    Как в Казахстане реализуют нацпроект «Ұлттық рухани жаңғыру»

    12 Октября 2021, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О реализации национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» до 2025 года на заседании Правительства доложила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главной целью проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» является сохранение сформированного веками национального кода, его адаптирование к течению современной технологической эпохи, закреплению основы цивилизационного сознания в будущем.

    Как рассказала Аида Балаева, Нацпроект будет реализован по трем основным направлениям.

    Первое направление предусматривает две основные задачи: продвижение национальных ценностей, развитие государственного языка через придание нового импульса. До 2025 года планируется реализовать 38 масштабных мероприятий.

    Второе направление «Ел рухы» состоит из двух задач: повышение качества и доступности культурных услуг внутри страны, популяризация отечественной культуры за пределами.

    «В частности, до 2025 года планируется доведение доступности культурных услуг в отдаленных районах-селах страны до 92,5% путем развития культурной инфраструктуры и максимизации творческого потенциала. Формирование эффективной системы технологического распространения культурной продукции для продвижения достижений отечественной культуры и искусства на мировом уровне. В этих целях планируется реализовать 13 отобранных общенациональных мероприятий и достичь пяти конкретных показателей, в числе которых есть строительство более 250 новых культурных объектов, капитальный ремонт 1200 объектов», - сказала Аида Балаева на заседании Правительства.

    Третье направление «Тәуелсіздік ұрпақтары» ставит три масштабные задачи: духовное совершенствование, профессиональный рост и общественное развитие молодежи.

    «До 2025 года планируется решение базовых запросов молодежи, то есть, качественное, доступное образование, трудоустройство, обеспечение жильем; создание правовых условий для всестороннего развития молодежи, приобщение к духовно-нравственным и семейным ценностям; вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность, открытие новых возможностей для увеличения конкурентоспособных человеческих капитальных ресурсов. Выделяется особое внимание снижению численности молодежи категории NEET», - уточнила глава ведомства.

    Напомним, Правительство Казахстана утвердило национальные проекты развития.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Рухани жаңғыру МИОР Нацпроекты
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