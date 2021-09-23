Как в Казахстане реализуется Концепция семейной и гендерной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Шахмардан Байманов рассказал, как реализуют Концепцию семейной и гендерной политики в РК до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в Послании от 1 сентября 2021 года поручил актуализировать Концепцию семейной и гендерной политики. Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года утверждена в 2016 году и является документом по системе государственного планирования, здесь отражены основные подходы к развитию семейной и гендерной политики страны», - отметил Шахмардан Байманов на заседании Общественного совета в сфере информации и общественного развития в МИОР.

По его словам, концепция будет реализована в три этапа. Ответственным органом за реализацию первого этапа выступило Министерство труда и социальной защиты населения.

«Принят план мероприятий по реализации концепции на 2017-2019 годы. План состоял из 54 пунктов. Основные результаты данного этапа: создана институциональная база в области изучения семейной политики, впервые разработан национальный доклад «Казахстанские семьи-2019»; утверждены стандарты оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия; обеспечена деятельность семейных судов в пилотном режиме; начата реализация грантовых проектов в сфере семейной и гендерной политики», - отметил председатель Комитета.

Глава Комитета сообщил, что в рамках второго этапа Министерством информации и общественного развития разработан план мероприятий на 2020-2022 годы.

«Из запланированных 48 пунктов выполнено 16, 32 - на стадии выполнения. Несмотря на это, достигнуты следующие промежуточные результаты: совершенствуется законодательство по вопросам укрепления института семьи; открываются центры поддержки семьи Baqytty Otbasy и «Жанұя» во всех регионах. Запущена оперативная сеть по вопросам укрепления репродуктивного здоровья среди молодежи; Министерством труда и социальной защиты населения РК разработана и запущена социальная карта семьи», - отметил Ш. Байманов.

В Концепции предусмотрено 9 целевых индикаторов, планирующих осуществить до 2030 года. По итогам реализации первого этапа Концепции достигнуты показатели по пяти индикаторам.

Ранее на заседании Общественного совета в сфере информации и общественного развития также обсуждалось открытие в селах Казахстана Центров поддержки гражданских инициатив.



