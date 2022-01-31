Как в Казахстане развивается институт социальных работников и какие в нем ожидаются перспективы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние годы в Казахстане все чаще стали говорить о развитии института социальной работы. Власти страны, сами граждане, организации, так или иначе связанные с профессиональной деятельностью социальных работников, меняют свое отношение к данной категории специалистов, передает МИА «Казинформ».

Аягоз Аубакирова знает все о профессии социального работника. Свой трудовой путь она начинала с этой должности в городской поликлинике. Сейчас Аягоз преподает на кафедре социологии в Евразийском Национальном университете и готовит будущих профессиональных социальных работников.

— Аягоз, расскажите о своей работе.

— Я преподаватель кафедры социологии в ЕНУ. Помимо этого я являюсь соучредителем Национального альянса профессиональных социальных работников, который был открыт в 2019 году на базе кафедры.

Надо сказать, что с 2008-2012 гг. я была студенткой нашего вуза и тоже обучалась специальности «Социальная работа». Затем здесь же поступила на магистратуру. Параллельно с учебой я работала в городской поликлинике, где, к слову, получила свой первый профессиональный опыт.

— В общей сложности в поликлинике вы проработали 6 лет. С какими случаями в качестве социального работника вам доводилось работать?

— В 2012 году социальная работа, как профессиональная деятельность, только начинала развиваться. Тогда в обществе представление о том, кто такой социальный работник было если не обманчивым, то очень размытым. Многие думали, что соцработник — это человек, оказывающий помощь пенсионерам и людям с инвалидностью в решении бытовых вопросов.

На самом же деле область профессиональной деятельности социального работника гораздо масштабнее и разноплановее. Расскажу на своем примере. Каждый мой рабочий день в поликлинике начинался с очных приемов граждан. Консультации, патронаж, проведение первичной и глубинной оценки, составление кейс-менеджмента. Определив потребности семьи, мы составляли план ее сопровождения. Для нас было важно работать над планом совместно с пациентами, чтобы они были согласны с предложенными мероприятиями. Сроки такой работы могли быть разными — как в течение 2-3 месяцев, так и полугода-года. Решение о закрытии кейса мы принимали только в том случае, когда семья выходила на устойчивость и сама могла бы справляться со сложностями.

В нашей работе важен мультидисциплинарный подход. Так, мультидисциплинарная команда в поликлинике может состоять из лечащего врача, медсестры, психолога, соцработника. Каждый в соответствии со своей областью ответственности определяет потребности семьи. В моей практике было много случаев, когда требовался именно мультидисциплинарный подход — каждый сотрудник определял социальные риски клиента с точки зрения своей профессиональной компетенции. В школе мультидисциплинарная команда может состоять из директора школы, заместителя директора по воспитательной работе, классного руководителя, социального педагога, психолога и медсестры.

В Казахстане в 2015 году была внедрена универсальная прогрессивная модель патронажного ведения беременных женщин и детей раннего возраста от 0 до 3 лет. В рамках этой модели проводится оценка медицинских, социальных, психологических рисков. Помню случай, когда женщина, молодая мама, оставляла маленьких детей в небезопасном месте. Ее поведение объяснялось послеродовой депрессией, часто она сама не отдавала отчета своему поведению. В таких случаях важно, чтобы рядом с женщиной после родов были близкие люди.

— Почему стоит уделять внимание подготовке профессиональных социальных работников?

— До текущего момента функции социального работника могли выполнять люди со средним медицинским или педагогическим образованием. Из-за отсутствия соответствующих знаний и навыков такие работники не могли полноценно вести семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И многие кейсы оставались незакрытыми.

В нашем университете социальная работа — это практическая дисциплина. Своих студентов мы учим качественной практической деятельности, чтобы на выходе они умели работать с людьми, могли давать оценку ситуациям, составлять план сопровождения семьи, знать о возможным путях решения.

С 2004 года мы готовим социальных работников на базе Евразийского национального университета на уровне бакалавриата и магистратуры. И нас радует тот факт, что государство заинтересовано в подготовке профессиональных квалифицированных соцработников. Для сравнения: если в в 2019 году у нас выделялось 0 грантов на эту специальность, то в 2021 году дали 300 грантов. Это говорит о том, что статус социального работника в нашей стране повышается.

Также сейчас разрабатывается законопроект «О статусе социального работника», где будет указана градация по уровню образования. Так, социальный работник с высшим образованием будет занимать должность супервизора или менеджера. И это еще один шаг к повышению значимости профессии социального работника.

С прошлого года началось поэтапное повышение зарплат соцработников, что очень важно для поддержки этой профессии. Крайне необходимо продумывать стимулирующие компоненты, способные поддержать социального работника в профессиональной деятельности. Важно включать соцработников в штатное расписание госучреждений, например, тех же СПИД-центров.

— Одним из рисков профессиональной деятельности социальных работников является так называемый синдром эмоционального выгорания. Какие методы профилактики и борьбы с эмоциональным выгоранием применяют наши соцработники?

— Синдром эмоционального выгорания социальных работников вызван рядом специфических особенностей их деятельности. Длительное нахождение в атмосфере отрицательных эмоций — страдания, боли, отчаяния, раздражения, так и или иначе влияет на погружение в эти эмоции, и может влиять на общее состояние соцработников.

Для решения проблемы эмоционального выгорания могут использоваться различные технологии. Так, например, сейчас у нас внедряется институт супервизии (внешней и внутренней). Одной из функций супервизии является восстановительная. Она используется в случаях, когда происходит профессиональное выгорание. Внешний супервизор, или наставник другими словами, может прийти и оказать поддержку социальному работнику в поликлинике. Существует методика, при которой применяются внешние и внутренние мотиваторы, что движет человеком. Каких мотиваторов у него больше — внутренних или внешних. Если у человека больше внутренних мотиваторов быть социальным работником, то такой человек будет менее подвержен профессиональному выгоранию. К ним могут относиться, сострадание, желание помогать, общение с людьми и т.д. Те же люди, у которых больше внешних мотиваторов, таких как, например, зарплата, наличие постоянной работы, наиболее подвержены профессиональному выгоранию.

— Какую помощь гражданам могут оказывать соцработники? Нередко им приходится выполнять задачи, которые, казалось бы, не входят в их профессиональную компетенцию. Так, бывает, что социальные работники в силу своей деятельности выступают в роли психолога или даже юриста, помогая решать бюрократические вопросы.

— Это называется мультифункциональный подход. Часто такой подход применяется в работе с семьями, где есть дети с инвалидностью. В рамках этой работы помощь могут одновременно оказывать социальные работники, психологи, врачи. Так, соцработник может помочь в оформлении документов на инвалидность, провести грамотную консультацию.

В моей практике был случай, когда за помощью обратилась женщина, которая подверглась жестокому обращению со стороны супруга. Была зима, глубокая ночь, муж избил ее и выгнал на улицу. Она не знала, куда ей идти, к кому обратиться за помощью. Мы обратились в кризисный центр, где согласились принять ее на временное пребывание.

Также в настоящее время мы совместно с МТСЗН РК и ЮНИСЕФ работаем над проектом, который направлен на профилактику эмоционального выгорания у родителей, которые воспитывают детей с особенностями развития. В рамках этого проекта мы проводим бесплатные консультации, на которые пригласили логопеда, дефектолога, эрготерапевта, психиатра. Родители получили возможность задать специалистам интересующие их вопросы и бесплатно получить нужную консультацию. Также мы организуем серию тренингов, во время которых специалисты обучают родителей проводить различные процедуры и занятия с детьми в домашних условиях.

Кроме того, мы проводили исследования, фокус-группы с родителями, оценку их потребностей. Выяснилось, что многие родители сталкиваются с эмоциональным выгоранием, у многих развивается депрессия. Родители признались, что нуждаются в психологической и социальной поддержке.

Также в своей работе мы используем такой инструмент, как картирование ресурсов. Мы работаем с различными организациями, которые могут нам помочь в решении тех или иных проблем. Картирование выглядит в формате таблицы, в которую мы вносим данные таких организаций и контакты ответственных лиц. Так, у нас есть контакты организаций, которые могут помочь нашим клиентам с оформлением инвалидности.

— Профессия социального работника сопряжена с множеством трудностей. Человек, выбравший эту профессию, должен обладать высокой эмпатией, состраданием, милосердием.

— Действительно, социальная работа — это профессия-призвание. Сюда не идут люди случайные, не готовые к такой работе. И да, у нас есть проблема текучки кадров. Такое бывает, когда люди идут на работу ради работы, но не ради достижения высшей цели.

Чтобы предупреждать такие случаи, мы стали проводить в школах профориентационную работу. Беседуя с детьми, мы говорим им о том, кто такие социальные работники, в чем заключается их работа, какие есть возможности и перспективы у социальной работы. Например, в прошлом году мы проводили международную неделю социальной работы, куда приглашали зарубежных экспертов по социальной работе, которые уже достигли определенных высот в своей деятельности и рассказывали, какие есть перспективы в социальной работе.

— И какие же возможности и перспективы они перечисляли?

— Социальные работники могут заниматься экспертной деятельностью, то есть могут писать социальные проекты и реализовывать их. Они могут заниматься преподавательской деятельностью.

Также они могут работать в поликлиниках, их статус повышается. Сюда идут те, кто хочет работать с реальными кейсами.

Также социальные работники могут заниматься тренерской деятельностью, обучая других специалистов именно ведению случаев.

Социальная работа — это лидерская работа. Ранее у людей было мнение, что социальные работники — это те, кто ухаживает за пожилыми людьми. Но сейчас люди наконец поняли, что социальные работники — это не те, кто помогает в обслуживании на дому, они помогают формированию устойчивости, мы расширяем права и возможности клиентов. Мы часто задаем им вопрос, какие у них есть мечты. Их ответы помогают нам выявить сильные стороны клиентов. Мы ориентированы на подход, который базируется на выявлении сильных сторон.

Наша профессия направлена не на формирование иждивенчества, как может показаться на первый взгляд, наша цель заключается в том, чтобы клиенты, в конечном счете, стали нашими партнерами, союзниками. Чтобы в будущем они были подготовлены и к другим возможным жизненным трудностям и умели справляться с ними уже самостоятельно, знали, как вести себя, куда обращаться и чего ожидать.

У нас был случай, когда обратилась многодетная семья. Одна из их дочерей мечтала попасть на какую-либо международную образовательную программу и стать в будущем дизайнером. Во время общения с ней мы выяснили ее сильную сторону, которая помогла бы ей в осуществлении ее планов — оказалось, что девочка неплохо знала английский язык. Приняв во внимание этот факт, мы рассказали ей, что существуют различные образовательные программы, конкурсные программы и гранты от крупных международных организаций, которые поддерживают талантливую молодежь, и она может на них претендовать.

Еще один случай, когда практика выявления сильных сторон помогла человеку выбраться из непростой ситуации. К нам обратилась девушка. Она была беременна, ее молодой человек отказался признавать будущего ребенка. Родители девушки жили в другом городе, и их бы совершенно не обрадовала новость о внебрачной беременности дочери. Девушка призналась, что боится реакции родителей, которые зависят от мнения окружающих. Чтобы помочь ей, мы привлекли психолога, который научил ее тому, как сообщить родителям о своей беременности и что она не планирует ее прерывать. Что она должна сказать своей матери, а та в свою очередь должна сказать мужу, то есть отцу этой девушки. У той истории счастливое продолжение, отец сам приехал в Нур-Султан, забрал девушку, внучку и сейчас все вместе живут в родительском доме.

— Вы, как преподаватель, какой основной посыл даете своим студентам? Есть какая-то основная идея, которую вы пытаетесь передать им?

— В преподавательской деятельности мне помогает практический опыт, который я получила во время работы в поликлинике. Предлагая ту или иную историю, мы со студентами работаем над тем, какие в конечном итоге мы должны найти решения. Учимся проводить оценку потребностей, даем первичную и глубинную оценку. То есть применяем инструменты кейс-менеджмента.

Также студентам я говорю о международных компетенциях социального работника. Рассказываю о том, что входит в каждую из этих компетенций. Мы разбираем, какие есть этические дилеммы.